Das Weltraumteleskop James Webb hat möglicherweise eine Hycean-Welt gefunden

By

Eine neue Studie mit dem James Webb Space Telescope (JWST) legt die Existenz von Hycean-Planeten nahe – einem Planetentyp, der möglicherweise außerirdisches Leben beherbergen könnte. Hycean-Planeten zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein warmes Meer mit einer Tiefe von Hunderten von Kilometern, eine dicke wasserstoff- und wasserreiche Atmosphäre und keine Kontinente haben. Während diese Planeten schon lange vermutet wurden, hat das JWST möglicherweise zum ersten Mal einen entdeckt.

Man geht davon aus, dass diese Planeten unter den Supererden, also Planeten mit einer größeren Masse und Größe als die Erde, häufig vorkommen. Man findet sie häufig in der Umlaufbahn von Roten Zwergsternen, die für ihre intensiven Sonneneruptionen bekannt sind. Die starke Oberflächengravitation von Hycean-Planeten könnte es ihnen jedoch ermöglichen, einen Großteil ihrer ursprünglichen Wasserstoff- und Heliumatmosphäre zu behalten, was sie zu geeigneten Umgebungen für außerirdisches Leben macht.

Es handelt sich um den Planeten K2-18 b, der 120 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Es hat eine Masse, die fast neunmal so groß ist wie die der Erde, und einen Radius, der fast dreimal größer ist. JWSTs Beobachtungen dieses Planeten haben starke Signaturen von Methan und Kohlendioxid in seiner Atmosphäre offenbart, was mit den Merkmalen einer Hycea-Welt übereinstimmt. Das Vorhandensein dieser Gase unterstützt zusätzlich die Möglichkeit der Bewohnbarkeit.

Die Studie fand auch Hinweise auf eine Chemikalie namens Dimethylsulfid (DMS) in der Atmosphäre von K2-18 b. Auf der Erde wird DMS hauptsächlich von mikrobiellen Meereslebewesen wie Phytoplankton produziert. Obwohl es sich hierbei um eine potenzielle Biosignatur handeln könnte, sind die Daten derzeit nicht schlüssig und weitere Beobachtungen sind erforderlich, um ihr Vorhandensein zu bestätigen.

Zukünftige Beobachtungen mit dem Mid-InfraRed Instrument (MIRI) des JWST und anderen Instrumenten werden durchgeführt, um mehr Daten über die Atmosphäre von K2-18 b zu sammeln und nach zusätzlichen Beweisen für DMS zu suchen. Diese Erkenntnisse eröffnen die aufregende Möglichkeit, weitere Hycea-Welten zu entdecken und möglicherweise außerirdisches Leben in ihren riesigen Ozeanen zu finden.

Quelle: Nikku Madhusudhan et al. „Kohlenstoffhaltige Moleküle in einer möglichen Hycean-Atmosphäre.“ Präsentiert auf der Wissenschaftskonferenz „Das erste Jahr der JWST“ (2023)