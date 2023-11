Der Bürgermeister von Pasadena lädt die Gemeinde zur jährlichen Weihnachtsbaumbeleuchtungszeremonie ein

Die Stadt Pasadena freut sich, die jährliche Weihnachtsbaumbeleuchtungszeremonie des Bürgermeisters bekannt zu geben, die am Freitag, dem 1. Dezember, im Rathaus stattfindet. Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung, die von Bürgermeister Victor M. Gordo ausgerichtet wird, verspricht einen unvergesslichen Abend voller Feiertagsstimmung und Festlichkeiten für die ganze Familie.

Von 5 bis 7 Uhr können die Besucher an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen, darunter Live-Auftritte lokaler Sänger und Tänzer sowie Kunsthandwerk für Kinder, das vom Armory Center for the Arts angeboten wird. Die Veranstaltung bietet außerdem köstliche leichte Erfrischungen und sogar einen besonderen Besuch vom Weihnachtsmann persönlich. Vergessen Sie nicht, Ihre Kamera mitzubringen, um an den verschiedenen Fotostopps im gesamten Veranstaltungsort herzerwärmende Urlaubsmomente festzuhalten.

Der Höhepunkt des Abends wird die feierliche Beleuchtung des offiziellen Baumes der Stadt durch Bürgermeister Gordo um 6:XNUMX Uhr sein. Um diesen magischen Moment gut miterleben zu können, sollten Sie früh ankommen und sich einen erstklassigen Platz im Rathaus sichern. Es stehen Parkplätze zur Verfügung, aber kommen Sie unbedingt rechtzeitig vorbei, um sich einen Platz zu sichern.

Im Geiste des Gebens wird die Feuerwehr von Pasadena Spenden für die jährliche Spark of Love Toy Drive sammeln. Wenn Sie die Mittel dazu haben, denken Sie bitte darüber nach, neues, unverpacktes Spielzeug, Sportgeräte oder Geschenkkarten mitzubringen, um den unterversorgten Kindern und Jugendlichen vor Ort die Weihnachtszeit zu verschönern.

Für diejenigen, die nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen können: Machen Sie sich keine Sorgen! Ein Video der Zeremonie wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein, damit jeder das freudige Ereignis miterleben kann.

Um Ihre eigenen Baumbeleuchtungs- und Weihnachtsmannfotos zu teilen, markieren Sie unbedingt die Stadt Pasadena auf Instagram, Facebook und Twitter. Sie werden so viele dieser festlichen Aufnahmen wie möglich teilen. Sie können sich auch das Bilderalbum vom letzten Jahr ansehen, um einen Blick auf die magischen Momente der Veranstaltung zu werfen.

Treten Sie mit der Stadt Pasadena in Kontakt, indem Sie deren Website unter CityOfPasadena.net besuchen oder ihr auf Twitter, Instagram und Facebook folgen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie bitte während der Geschäftszeiten das Citizen Service Center unter (626) 744-7311 an.

Begleiten Sie Bürgermeister Gordo und die gesamte Gemeinde bei der jährlichen Weihnachtsbaumbeleuchtungszeremonie des Bürgermeisters und erleben Sie einen bezaubernden Abend, der bleibende Erinnerungen für alle schafft. Es ist eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten!