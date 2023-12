Victoria Gotti erwägt den Verkauf von Immobilien in New York, aber nicht ohne das richtige Angebot

By

Quellen zufolge hat Victoria Gotti, Tochter des berüchtigten Gangsters John Gotti, neun ihrer New Yorker Immobilien zum Verkauf angeboten. Gotti hat jedoch klargestellt, dass sie nicht aktiv an einem Verkauf interessiert, es sei denn, sie erhält ein Angebot, das zu gut ist, um es abzulehnen. Mit einem Portfolio von 17 Immobilien im Wert von 36 Millionen US-Dollar erhält Gotti nach eigenen Angaben regelmäßig Angebote. Während sie die Möglichkeit eines Verkaufs in Betracht zieht, wenn ihr ein vielversprechendes Angebot unterbreitet, versichert sie, dass derzeit keine ihrer Immobilien auf dem Markt sei.

Diese Immobilien wurden von Gotti während ihrer Scheidung von ihrem Ex-Mann Carmine Agnello im Jahr 2002 geerbt. Die Sammlung umfasst Einzelhandels- und Automobilgebäude, die über ganz Queens verstreut sind. Während interessierte Käufer und Makler häufig nach diesen Immobilien fragen, bleibt Gotti ihrer Meinung treu, dass sie nicht zum Verkauf stehen.

Obwohl die Immobilien von Gotti einen erheblichen Wert haben, sind sie mit erheblichen Unterhaltskosten verbunden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sie für diese Vermögenswerte derzeit Grundsteuern in Höhe von über 635,000 US-Dollar schuldet. Ein bemerkenswertes Anwesen an der Liberty Avenue, das sich über drei Grundstücke erstreckt und über eine Fassade von über 80 Fuß verfügt, wurde kürzlich wieder zum Verkauf angeboten.

Bezüglich der Preisgestaltung werden Interessenten gebeten, unverbindliche Angebote mit individuellen Konditionen abzugeben. Der Makler, der Gottis Listings vertritt, Richard Libbey von Atlantic Beach Associates, hat zahlreiche Angebote erhalten, darunter kürzlich ein Angebot von 5 Millionen US-Dollar. Allerdings war der Verkauf dieser Immobilien insbesondere während der Pandemie mit Herausforderungen verbunden. Es kam zu Räumungskämpfen, als Mieter die Miete nicht zahlten, selbst nachdem eine Immobilie im Namen von Gotti im Jahr 2020 verkauft wurde.

Libbey betont, dass potenzielle Käufer für jedes seriöse Angebot einen Finanzierungsnachweis vorlegen müssen. Indem er diese Immobilien als „Legacy-Angebote“ bezeichnet, unterstreicht er die Bedeutung einer erheblichen finanziellen Unterstützung für den Abschluss eines Geschäfts. Gottis Verbindungen zum berüchtigten John Gotti verleihen den Verkäufen einen interessanten Aspekt, da er Agnellos Aufnahme in die Gambino-Familie erleichterte, als er Gotti heiratete.