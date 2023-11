Die Geheimnisse aufdecken: Eine faszinierende Dinosaurierentdeckung auf Brownsea Island

Eine atemberaubende Offenbarung ereignete sich kürzlich auf Brownsea Island im Hafen von Poole, Dorset. Sophie Giles, eine Rangerin des National Trust, stieß bei ihrem Routinelauf auf einen faszinierenden Dinosaurier-Fußabdruck. Experten vermuten, dass dieser außergewöhnliche Fund die gut erhaltene Spur eines 140 Millionen Jahre alten Iguanodon sein könnte, eines riesigen, pflanzenfressenden Dinosauriers, der in der späten Jurazeit die Erde durchstreifte.

Das zufällige Ereignis ereignete sich letzten Sonntag, als Giles durch das Gelände von Brownsea Castle joggte, das heute vom National Trust als Naturschutzgebiet verwaltet wird. Der Fußabdruck, der aus einer Zeit stammt, als das Gebiet reich an tropischen Wäldern und Sümpfen war, hatte sich im Laufe der Jahrtausende nach und nach versteinert. Es wurde deutlicher sichtbar, nachdem sich bei einem kürzlichen Regenguss Regenwasser angesammelt hatte.

Während der National Trust seine Unterstützung und Begeisterung für diese Entdeckung zum Ausdruck gebracht hat, sucht er nach Unterstützung bei der schlüssigen Identifizierung des Fußabdrucks. Sie warten sehnsüchtig auf Expertenanalysen und weitere Forschungen, um die Geheimnisse zu lüften, die in diesem alten Relikt verborgen sind.

Die Region rund um Brownsea Island ist für ihre Juraküste bekannt und zieht Fossilienliebhaber aus aller Welt an. Da diese Spuren prähistorischen Lebens in der Gegend wahrscheinlich von der nahegelegenen Halbinsel Isle of Purbeck stammen, auf der es in der Vergangenheit auch zahlreiche Fußabdrücke von Dinosauriern gab, ist das nicht überraschend. Der Purbeck-Stein, der in der gesamten Region in großem Umfang abgebaut und genutzt wird, hat die Umgebung zu einer Fundgrube für Fossilien gemacht.

FAQ:

F: Was ist ein Iguanodon?

A: Iguanodon ist ein ausgestorbener pflanzenfressender Dinosaurier, der im späten Jura und in der frühen Kreidezeit lebte. Er war einer der ersten Dinosaurier, der von Wissenschaftlern weithin anerkannt wurde.

F: Warum ist Brownsea Island für Besucher geschlossen?

A: Brownsea Island ist aus Wartungs- und Tierschutzgründen bis März vorübergehend für Besucher geschlossen.