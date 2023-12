Titel: Joby Aviation errichtet revolutionäre eVTOL-Produktionsanlage in Dayton, Ohio

Zusammenfassung: Joby Aviation, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung elektrischer Senkrechtstarter und Landefahrzeuge (eVTOL), hat Dayton, Ohio, als Standort für seine bahnbrechende Produktionsanlage ausgewählt. Die Anlage, die bis 2025 in Betrieb gehen soll, soll Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die Transportbranche revolutionieren.

Gwen Eberly, Wirtschaftsentwicklungs- und Planungsmanagerin für Montgomery County, gab bekannt, dass Joby seine Aufmerksamkeit auf den ehemaligen Postbearbeitungsstandort in 3571 Concorde konzentriert hat. Der Staat hatte ursprünglich prognostiziert, dass Joby in der Region 2,000 Arbeitnehmer beschäftigen könnte, doch aktuelle Dokumente des Landkreises deuten darauf hin, dass zunächst etwa 1,200 Arbeitsplätze erwartet werden. Dennoch bedeutet dies einen erheblichen Aufschwung für die lokale Wirtschaft.

Vertreter der Stadt Dayton und der Dayton Development Coalition haben ein Treffen mit Joby-Vertretern angesetzt, um weitere Pläne und Ziele zu besprechen. Es wird erwartet, dass diese Gespräche den Weg für die Umsetzung des Projekts ebnen.

Zusätzlich zur Investition von Joby Aviation hat Montgomery County von verschiedenen Unternehmen Anträge auf Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklung erhalten. Diné Development Corp. plant einen Umzug in die Monument Avenue in Dayton, die Schaffung von 250 neuen Arbeitsplätzen und die Investition von 6.4 Millionen US-Dollar in Gebäudeverbesserungen. Ziel des Projekts Kalabrien ist die Errichtung eines neuen 40,000 Quadratmeter großen Gebäudes für ein Epoxidbeschichtungsunternehmen, das 30 Arbeitsplätze schafft und 101 bestehende Arbeitsplätze erhält. Project Transponder hat die Entwicklung von Laborflächen im Miami Valley Research Park vorgeschlagen, was zur Schaffung von 80 neuen Arbeitsplätzen führen würde. Das Projekt Papyrus plant die Herstellung spezieller Radiofrequenz-Identifikationspapierprodukte für Batterien von Elektrofahrzeugen und bietet 223 Beschäftigungsmöglichkeiten. Electro Polish beabsichtigt, seine Produktionskapazität mit einer Investition von 12.3 Millionen US-Dollar zu verdreifachen und 40 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Schließlich erwägt Display Dynamics, ein auf interaktive Displays für Museen und Zoos spezialisiertes Design- und Produktionsunternehmen, einen Umzug nach Trotwood oder Harrison Township.

Diese Entwicklungen sind ein Zeichen für das positive Wachstum und den wirtschaftlichen Fortschritt in Dayton, Ohio. Da Joby Aviation an der Spitze der eVTOL-Branche steht, hat die Region die einzigartige Chance, ein wichtiger Akteur in der Zukunft der Transporttechnologie zu werden.

