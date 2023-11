Neue Zusammenarbeit zur Optimierung der Leistung von PV-Anlagen

JinkoSolar Australia hat kürzlich eine bahnbrechende Partnerschaft mit der Forschungsgruppe Artificial Intelligence, Characterisation, Defects and Contacts (ACDC) an der renommierten University of New South Wales bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Feldleistung der hochmodernen Solarzellentechnologien von JinkoSolar zu revolutionieren, einschließlich der mit Spannung erwarteten bifazialen PERC- und TOPCon-Module der nächsten Generation.

Anstatt sich ausschließlich auf traditionelle Methoden zu verlassen, wird JinkoSolar nun die Expertise der ACDC-Forschungsgruppe nutzen, um die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz und maschineller Lernalgorithmen zu nutzen, um die Leistung ihrer PV-Anlagen in Echtzeit zu überwachen und zu optimieren. Durch die Bereitstellung wichtiger Strom- und Wetterdaten, die von den Modulen der nächsten Generation generiert werden, ermöglicht JinkoSolar der Forschungsgruppe die Entwicklung innovativer Strategien zur Steigerung der Effizienz und Maximierung der Gesamtleistung der Anlage.

Mit Unterstützung der australischen Agentur für erneuerbare Energien zielt die Zusammenarbeit außerdem darauf ab, ein hochmodernes kommerzielles Überwachungssystem zu entwickeln, das speziell auf PV-Anlagen zugeschnitten ist. Diese fortschrittliche Plattform wird historische Daten und maschinelle Lernfunktionen nutzen, um Betriebs- und Wartungsstrategien (O&M) zu verbessern. Durch die genaue Vorhersage der Verschmutzungsraten, die Untersuchung der Modul- und Systemverschlechterung und die Ermöglichung proaktiver Wartungsmaßnahmen wird die Plattform Störungen wirksam verhindern und sicherstellen, dass die Anlagen weiterhin auf ihrem Höchstleistungsniveau laufen.

Die Integration künstlicher Intelligenz und maschineller Lernalgorithmen in Photovoltaikanwendungen ist ein bedeutender Fortschritt in der Branche der erneuerbaren Energien. Diese Zusammenarbeit zwischen JinkoSolar Australia und der ACDC-Forschungsgruppe zeigt nicht nur ihr Engagement für technologische Innovation, sondern verspricht auch eine deutliche Steigerung der Effizienz und Langlebigkeit von Solarkraftwerken.

Insgesamt stellt diese strategische Zusammenarbeit eine bemerkenswerte Gelegenheit dar, Spitzenforschung und fortschrittliche Technologien zu nutzen und letztendlich den Weg für eine nachhaltigere und produktivere Zukunft im Bereich der Solarenergie zu ebnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist PERC-Technologie?

PERC steht für Passivated Emitter and Rear Cell. Dabei handelt es sich um eine Solarzellentechnologie, die die Effizienz von Solarmodulen steigert, indem sie Rekombinationsverluste an der Rückseite reduziert.

Was sind bifaziale Module?

Bifaziale Module sind Solarmodule, die von beiden Seiten des Moduls Strom erzeugen können. Sie nutzen das Sonnenlicht von vorne und fangen auch reflektiertes Licht vom Boden oder umgebenden Oberflächen ein, wodurch die Gesamtenergieausbeute erhöht wird.

Wie verbessert künstliche Intelligenz die Leistung von PV-Anlagen?

Künstliche Intelligenz, insbesondere Algorithmen des maschinellen Lernens, können große Datenmengen aus PV-Anlagen analysieren und Muster und Trends erkennen. Dies ermöglicht eine proaktive Wartung, eine genaue Fehlervorhersage und eine Optimierung der Anlagenleistung, was letztendlich die Effizienz und den Output steigert.