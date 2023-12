Jim Wertz gibt Kandidatur für den Senatssitz von Pennsylvania bekannt

By

Jim Wertz, ein Demokrat und ehemaliger Vorsitzender der Erie County Democratic Party, wirft seinen Hut in den Ring für den Senatssitz von Pennsylvania im 49. Bezirk. Seine Entscheidung, zu kandidieren, stellt eine direkte Herausforderung für den amtierenden Senator Dan Laughlin dar.

Wertz glaubt, dass es für gewählte Amtsträger von entscheidender Bedeutung ist, ein tiefes Verständnis für ihre Wähler zu haben. „Die Menschen im Erie County verdienen es zu wissen, dass unsere gewählten Beamten wissen, wer sie sind, wo sie sind und worum es bei ihnen geht“, erklärte Wertz.

Dieses Rennen hat aufgrund der früheren Vertrautheit zwischen den beiden Kandidaten Aufmerksamkeit erregt. Im August 2022 reichte Laughlin eine Verleumdungsklage gegen Wertz und den Erie Reader wegen eines Meinungsartikels ein, in dem Laughlin beschuldigt wurde, an den Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, beteiligt gewesen zu sein. Trotz dieser Kontroverse stehen Laughlins Anhänger im Erie County zu seiner Vertretung ihrer Interessen.

Wertz kritisiert Laughlins Abstimmungsverhalten und glaubt, dass er ein anderes Bild abgibt, sobald er in Harrisburg, außerhalb von Erie County, ist. Allerdings gibt Laughlins Position im Senat ihm mehr Macht, Finanzmittel und Projekte zurück in den Landkreis zu bringen, was auch der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Erie County, Tom Eddy, anerkannt hat.

Während die Wahlsaison 2023 näher rückt, bereiten sich sowohl Republikaner als auch Demokraten auf ein hart umkämpftes Rennen vor. Insbesondere die Präsidentschaftswahl wird voraussichtlich große Aufmerksamkeit und Wählerbeteiligung hervorrufen.

Jim Wertz stammt aus der Arbeiterklasse und ist seit mehreren Jahren als Pädagoge an der Edinboro University tätig. Er hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb der Universität inne und kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit erfolgreichen politischen Kandidaten und Kampagnen zurückblicken.

Mit seinem Austritt aus der Erie County Democratic Party im November 2023 konzentriert sich Wertz nun auf seine Kandidatur für den Senatssitz von Pennsylvania, mit dem Ziel, dem 49. Bezirk eine neue Perspektive und eine engagierte Vertretung zu verleihen.

