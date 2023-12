Der ehemalige NASCAR-Rennfahrer Bubba Mayfield kehrt für ein spannendes Rennen zum 5 Flags Speedway zurück

Der ehemalige NASCAR-Rennfahrer Bubba Mayfield freut sich auf seine Rückkehr zum 5 Flags Speedway für ein bevorstehendes Rennen und hofft, den Tag mit einem triumphalen Sieg beenden zu können. Während Mayfield vom Rennen selbst begeistert ist, ist er auch begeistert, an einer Veranstaltung auf einer so legendären Rennstrecke teilzunehmen.

Mayfield, der sich zu einer bekannten Persönlichkeit in der lokalen Shorttrack-Rennszene entwickelt hat, war in dieser Saison in der Grand National Series erfolgreich. Mit sechs Siegen auf dem Konto dominierte er Rennen in den Carolinas, Montgomery, Alabama und anderen Orten. Obwohl er mit seinem Dirt-Car nicht oft Rennen fährt, nimmt er aktiv an verschiedenen Asphaltveranstaltungen teil.

Für das bevorstehende Faith Chapel Outlaws 50-Rennen am Montag hofft Mayfield, seine früheren Erfolge zu wiederholen und sich einen weiteren Sieg zu sichern. Um die Spannung noch zu steigern, wird Mayfield von seinem guten Freund und ehemaligen NASCAR National Series-Rennfahrerkollegen Chad Chaffin begleitet. Mayfield lobt Chaffins fahrerisches Können und bringt seine Begeisterung zum Ausdruck, sich mit ihm auf der Rennstrecke zu messen.

Das Faith Chapel Outlaw Late Model-Event wird am Montag, den 4. Dezember, auf Racing America im Fernsehen übertragen. Zuschauer können das spannende Rennen verfolgen, indem sie das Monday Snowball Derby-Wochenendpaket kaufen oder sich für den All Access Weekend PPV Pass entscheiden.

Die Rückkehr von Bubba Mayfield auf den 5 Flags Speedway verspricht ein spannendes Rennen, da die Fans die Leistung dieses erfahrenen Rennfahrers mit Spannung erwarten. Unterstützt von einem starken Team und umgeben von talentierten Einzelpersonen möchte Mayfield seine Fähigkeiten unter Beweis stellen und beweisen, dass er genauso gut ist wie seine Mitbewerber.

