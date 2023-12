Jenna Bush Hagers Tochter überlistet sie mit Queso-Dip

Zusammenfassung:

Jenna Bush Hager teilt eine witzige Geschichte darüber, wie ihre Tochter sie während eines FaceTime-Anrufs verwirrt hat. Ihre Tochter hat ihre eigene Version von dem berühmten Queso-Dip ihrer Mutter gemacht und so getan, als würde sie ihn essen, während sie ihn vor ihrer Mutter versteckte. Jenna gibt zu, dass sie von ihren Kindern häufig „Gaslighting“ erfährt.

Jenna Bush Hager nahm an „Today With Hoda & Jenna“ teil und sprach über ihre Lieblingsspeisen. Dabei erinnerte sie sich an einen Vorfall, in dem ihre Tochter und ihr Lieblingsgericht, der Queso-Dip, involviert waren. Ihre Tochter machte den Dip selbst und brachte ihre Mutter während einer Reise geschickt via FaceTime dazu, an ihr selbstgemachtes Essen zu zweifeln.

Anstatt das Gericht gemeinsam zu genießen, tat Jenna’s Tochter so, als würde sie die Chips und den Queso-Dip essen, sobald Jennas Schwester, Auntie Barbara, auf dem Bildschirm erschien. Sie versteckte den Dip und tat so, als wollte sie ihre Tante nicht in Versuchung führen, weil sie sie so sehr liebte. Sobald Auntie Barbara jedoch das Gespräch verließ, aß Jenna’s Tochter sofort weiter am Dip.

Hoda Kotb konnte es nicht fassen, welche lustigen Streiche Jenna’s Tochter spielte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs enthüllte Jenna, dass sie regelmäßig von ihren Kindern „gasgeleitet“ wird. Sie gestand, dass die einfallsreichen Tricks ihrer Tochter nur ein Beispiel für die komischen Momente sind, die ihre Kinder erleben.

Als man sie fragte, wie sie auf solche Situationen reagiert, erklärte Jenna, dass sie versucht, nicht zu reagieren, obwohl es manchmal schwierig sei. Sie genießt es, diese lustigen Geschichten über ihre Kinder zu teilen, da es Freude und Gelächter für ihr Publikum bringt.

Jennas authentische und humorvolle Anekdoten haben ihr schon viel Gelächter von den Zuschauern eingebracht. Kürzlich sagte ihr sogar ihre Tochter, sie solle „sich Hilfe holen“, weil sie häufig weint. Jenna fügt hinzu, dass ihre Kinder sie nie aufhören zu überraschen und zu unterhalten und sie immer auf Trab halten.

FAQ:

Frage: Was bedeutet „Gaslighting“?

Antwort: „Gaslighting“ ist eine psychologische Manipulation, bei der jemand eine andere Person davon überzeugt, dass ihre Wahrnehmung der Realität falsch ist.

Frage: Wer ist Jenna Bush Hager?

Antwort: Jenna Bush Hager ist eine Autorin, Journalistin und TV-Persönlichkeit, bekannt für ihre Arbeit bei „Today With Hoda & Jenna“.

Frage: Was ist Queso-Dip?

Antwort: Queso-Dip ist ein beliebter mexikanischer Käsedip, der aus geschmolzenem Käse, Gewürzen und manchmal Tomaten und Paprika hergestellt wird.

Frage: Wo kann ich „Today With Hoda & Jenna“ sehen?

Antwort: „Today With Hoda & Jenna“ läuft werktags um 10/9 Uhr auf NBC.