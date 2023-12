Blue Origin will das Wachstum beschleunigen und mit SpaceX konkurrieren

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und Blue Origin, sprach kürzlich in einem zweistündigen Interview mit Lex Fridman über seine Pläne, das Wachstum von Blue Origin zu beschleunigen. Während Blue Origin hinsichtlich der Umsetzung eher als Enttäuschung empfunden wurde, brachte Bezos seine Entschlossenheit zum Ausdruck, deutliche Verbesserungen vorzunehmen.

Bezos räumte ein, dass Blue Origin schneller voranschreiten muss und betonte die Dringlichkeit, dies zu tun. Er erklärte, dass seine Entscheidung, als CEO von Amazon zurückzutreten, auf seinem Wunsch beruhte, sich auf Blue Origin zu konzentrieren und dem Unternehmen die Energie und das Gefühl der Dringlichkeit zu verleihen, die es braucht. Bezos möchte Blue Origin zum weltweit entscheidungsfreudigsten Unternehmen aller Branchen machen, das dafür bekannt ist, kalkulierte Risiken einzugehen und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Einer der Hauptfaktoren für den langsamen Fortschritt von Blue Origin ist der Vergleich mit SpaceX, angeführt von Elon Musk. Bezos erkennt die Bedeutung von Entschlossenheit und hat bei Blue Origin Änderungen vorgenommen, um diesen Ansatz zu übernehmen. Die Ernennung von Dave Limp, einem ehemaligen Amazon-Manager, zum neuen CEO von Blue Origin soll die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, entschlossener und effizienter zu werden.

Laut Bezos könnte Blue Origin endlich auf dem Weg zu greifbaren Ergebnissen sein. Die New-Glenn-Rakete des Unternehmens steht kurz vor der Fertigstellung und Bezos zeigte sich optimistisch, dass der erste Start im Jahr 2024 stattfinden wird. Darüber hinaus will Blue Origin seine Produktionskapazität erhöhen, um die Produktion von zwei Dutzend Raketen pro Jahr zu unterstützen.

Auf die Frage nach Elon Musk nahm Bezos eine diplomatische Haltung ein und würdigte Musks Leistungen als fähiger Anführer. Während sich Bezos und Musk in der Vergangenheit öffentlich gestritten haben, betonte Bezos, dass es unmöglich sei, jemanden allein aufgrund seiner öffentlichen Persönlichkeit zu beurteilen, und Musk müsse eine fähige Führungskraft sein, um mit Unternehmen wie Tesla und SpaceX Erfolg zu haben.

Insgesamt unterstrich Bezos‘ Interview seine Entschlossenheit, Blue Origin voranzubringen und mit Konkurrenten wie SpaceX gleichzuziehen. Mit Plänen für eine schnellere Entscheidungsfindung und dem bevorstehenden Start von New Glenn will Blue Origin in den kommenden Jahren bedeutende Fortschritte in der Raumfahrtindustrie machen.