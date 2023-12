Blue Origin strebt nach erhöhter Geschwindigkeit und Entschlossenheit

By

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon und Blue Origin, hat sich kürzlich zu einem Interview zusammengesetzt, um über sein Raumfahrtunternehmen und seine Fortschritte zu sprechen. Während Bezos einräumte, dass Blue Origin seine Ziele nur langsam umsetzte, brachte er seine Entschlossenheit zum Ausdruck, den Fortschritt des Unternehmens zu beschleunigen.

Bezos erklärte, dass Blue Origin das Ziel habe, branchenweit das einflussreichste Unternehmen der Welt zu werden. Er betonte, wie wichtig es sei, angemessene Risiken einzugehen und schnelle Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese später möglicherweise Kurskorrekturen erfordern. Das Ziel von Blue Origin ist eine Kultur, die ehrgeiziges Denken und schnelle Entscheidungsfindung unterstützt.

Der Vergleich zwischen Blue Origin und SpaceX ist unvermeidlich, wenn man bedenkt, dass beide Unternehmen milliardenschwere Gründer haben. Bezos betonte die Bedeutung der Entschlossenheit, eine Eigenschaft, die zum Erfolg von SpaceX beigetragen hat. Durch die schnelle Entscheidungsfindung und die Übernahme der Verantwortung dafür konnte SpaceX vorankommen und bemerkenswerte Meilensteine ​​erreichen.

Bezos erkannte die Notwendigkeit einer Veränderung und ersetzte kürzlich den CEO von Blue Origin, Bob Smith, durch Dave Limp, einen ehemaligen Amazon-Manager, der für seine entschlossene Führung bekannt ist. Dieser Wechsel im Management soll Blue Origin dabei helfen, seine Fortschritte zu beschleunigen und greifbare Ergebnisse zu liefern.

Bezos äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Blue Origin, insbesondere im Hinblick auf die New Glenn-Rakete des Unternehmens. Er erwähnte, dass der erste Start von New Glenn voraussichtlich im Jahr 2024 stattfinden wird. Blue Origin konzentriert sich auf die Serienfertigung und stellt sicher, dass die Kapazität zur Produktion von zwei Dutzend Raketen pro Jahr geschaffen wird.

In Bezug auf die Rivalität mit Elon Musks SpaceX äußerte sich Bezos zuversichtlich und lobte Musks Führungsqualitäten. Bezos würdigte zwar die Konkurrenz, betonte jedoch die Notwendigkeit, Einzelpersonen anhand ihrer Leistungen und nicht anhand öffentlicher Persönlichkeiten zu beurteilen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blue Origin entschlossen ist, seine Geschwindigkeit und Entschlossenheit zu erhöhen, um mit seinen Konkurrenten in der Raumfahrtindustrie gleichzuziehen. Mit einem neuen CEO an der Spitze und fortschreitender Entwicklung der New Glenn-Rakete scheint das Unternehmen auf dem richtigen Weg zu sein, seine Ziele zu erreichen und einen bedeutenden Einfluss auf die Weltraumforschung zu nehmen.