Japan startet raketentragendes Röntgenteleskop und Mondlandegerät

Japan startete am Donnerstag erfolgreich eine Rakete vom Tanegashima Space Center mit einem Röntgenteleskop und einem kleinen Mondlander. Der Start wurde per Live-Video von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) übertragen.

Der Satellit der X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) wurde etwa dreizehn Minuten nach dem Start in die Umlaufbahn um die Erde gebracht. XRISM wird die Geschwindigkeit und Zusammensetzung von Himmelsobjekten messen, um bei der Untersuchung der Entstehung dieser Objekte zu helfen und zu unserem Verständnis der Ursprünge des Universums beizutragen.

JAXA und NASA werden zusammenarbeiten, um die Stärke des Lichts bei verschiedenen Wellenlängen, die Temperatur von Himmelskörpern sowie ihre Formen und Helligkeit zu untersuchen. Ziel der Mission ist es, wertvolle Einblicke in die Eigenschaften von heißem Plasma zu gewinnen, das in verschiedenen Anwendungen wie der Wundheilung, der Herstellung von Computerchips und der Umweltreinigung genutzt werden kann.

Begleitet wird das Röntgenteleskop vom Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), einem leichten Mondlander. SLIM hat sich erfolgreich von der Rakete getrennt und wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres eine Landung auf dem Mond versuchen.

JAXA entwickelt eine „punktgenaue Landetechnologie“, um die Genauigkeit von Mondlandungen und zukünftigen Sonden zu verbessern. Der Smart Lander ist so konzipiert, dass er in einem Umkreis von etwa 100 Metern um sein beabsichtigtes Ziel landet, was sicherere Landungen und präzisere Erkundungen ermöglicht.

Dieser Start erfolgt zu einer Zeit, in der sich Länder auf der ganzen Welt erneut auf die Erforschung des Mondes konzentrieren. Bisher ist es nur den USA, Russland, China und Indien gelungen, auf dem Mond zu landen. Letzten Monat landete Indiens Raumsonde erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes, während ein russischer Versuch, zum Mond zurückzukehren, scheiterte. Anfang des Jahres stürzte ein japanisches Privatunternehmen bei einer versuchten Mondlandung mit einem Landegerät ab.

Quelle: The Associated Press über AP News