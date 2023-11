Hasbro führt das Spiel „Monopoly Cricket“ in Indien ein und nutzt lokal relevante Möglichkeiten

By

Hasbro, die renommierte Weltmarke der Spielzeug- und Spielebranche, feiert dieses Jahr ihr XNUMX-jähriges Bestehen. Mit einer jahrhundertelangen Tradition hat Hasbro seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, durch ständige Innovation relevant zu bleiben. Im Einklang mit diesem Ethos hat das Unternehmen kürzlich mit „Monopoly Cricket“ eine neue Variante seines legendären Monopoly-Spiels eingeführt, das speziell für den indischen Markt entwickelt wurde.

Die Einführung von „Monopoly Cricket“ ist ein strategischer Schritt von Hasbro, um den kulturellen und lokalen Vorlieben der indischen Verbraucher gerecht zu werden. Lalit Parmar, Country Manager von Hasbro India, betont die Bedeutung der kulturellen Relevanz und erklärt, dass das Spiel zwei Fanfavoriten vereint: Monopoly, das von über einer Milliarde Spielern weltweit geliebt wird, und Cricket, die beliebteste Sportart in Indien.

Hasbro hat die Nachfrage nach lokal relevanten Produkten erkannt und in Indien bereits regionale Varianten von Monopoly eingeführt. „Monopoly Cricket“ ergänzt dieses Portfolio und ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, seine Angebote an den lokalen Markt anzupassen.

Um den Erfolg der Markteinführung sicherzustellen, hat Hasbro einen umfassenden Marketingansatz gewählt. Parmar gibt bekannt, dass das Unternehmen eine 360-Grad-Kampagne umgesetzt hat, die Fernsehen, digitale Kanäle, In-Store-Merchandising und Kooperationen mit einflussreichen Personen umfasst, die das Spiel bewerten und unterstützen. Darüber hinaus möchte Hasbro durch ansprechende Inhalte ein außergewöhnliches Online-Einkaufserlebnis auf E-Commerce-Plattformen schaffen.

Während der indische Spielzeug- und Spielemarkt überwiegend unorganisiert ist und 80 % des Segments von kleinen Herstellern und KKMU-Akteuren betrieben wird, verändert das Aufkommen von Markenanbietern allmählich die Landschaft. Parmar führt diesen Wandel auf den verbesserten Zugang zu globalen Informationen zurück, was dazu führt, dass Verbraucher qualitätsbewusste Markenprodukte suchen. Die Präsenz des Wettbewerbs auf dem Markt fördert ein gesundes Umfeld, in dem Endverbraucher von einer breiten Palette an Optionen und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnissen profitieren können.

Da Hasbro weiterhin lokal relevante Möglichkeiten nutzt und auf die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse der Verbraucher eingeht, ist das Unternehmen bereit, seine Position als führender Akteur in der indischen Spielzeug- und Spieleindustrie zu behaupten.

FAQ

1. Was ist „Monopoly Cricket“?

Monopoly Cricket ist eine einzigartige Variante des klassischen Monopoly-Brettspiels, die speziell für den indischen Markt entwickelt wurde. Es kombiniert das bekannte Gameplay von Monopoly mit der Popularität von Cricket, Indiens Lieblingssport.

2. Wie vermarktet Hasbro „Monopoly Cricket“?

Hasbro führt eine umfassende 360-Grad-Marketingkampagne für „Monopoly Cricket“ durch. Dazu gehören Fernseh- und digitale Werbung, In-Store-Merchandising, Kooperationen mit Influencern, die das Spiel rezensieren, und Bemühungen, ein ansprechendes Online-Einkaufserlebnis auf E-Commerce-Plattformen zu bieten.

3. Warum ist Wettbewerb auf dem indischen Spielzeug- und Spielemarkt wichtig?

Der Wettbewerb auf dem indischen Markt treibt Marken dazu, den Verbrauchern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Da der Pro-Kopf-Verbrauch von Spielzeug im Vergleich zu anderen Märkten gering ist, führt der Wettbewerb zu mehr qualitätsbewussten Angeboten und einer größeren Auswahl an Optionen für Verbraucher.

4. Warum gewinnen Markenanbieter auf dem indischen Markt an Bedeutung?

Markenspieler bieten Überlegungen zur Qualitätskontrolle und werden zunehmend von anspruchsvollen Verbrauchern bevorzugt, denen die beste Qualität für ihre Kinder am Herzen liegt. Da das Bewusstsein und die Informationen über weltweite Spielzeug- und Spieleeinführungen zunehmen, verzeichnen Markenanbieter ein Wachstum auf dem indischen Markt.