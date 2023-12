Bewohner im Wake Forest sind besorgt über mysteriöse Geräusche

By

Bewohner von Wake Forest, North Carolina, äußern ihre Besorgnis über seltsame Knallgeräusche, die den ganzen Tag über zu hören waren. Die Geräusche wurden als Schüsse, Mörsergranaten oder sogar Feuerwerkskörper beschrieben, die Quelle der Geräusche ist jedoch unbekannt.

Während einige Anwohner die Geräusche zunächst als alltägliche Vorkommnisse abtaten, sind andere besorgt über die möglichen Gefahren, die sie mit sich bringen. Eine Bewohnerin, Renae Hill, glaubte sogar, dass ihr Rasenmäher für die plötzlichen Geräuschausbrüche verantwortlich sei. Eine andere Bewohnerin, Natalie Hill, erwähnte, dass sie die Knallgeräusche beim Lesen oder Lernen gehört habe, nur um dann festzustellen, dass es sich bei einigen davon tatsächlich um Feuerwerkskörper handelte.

Nach Angaben der Polizei von Wake Forest haben sie Berichte über die mysteriösen Geräusche erhalten und ermutigen jeden mit Informationen, sich zu melden. Derek Barnwell, ein Anwohner in der Nähe, beschrieb das Geräusch als ähnlich einer Schrotflinte, das in der gesamten Nachbarschaft widerhallte und bei den Anwohnern Besorgnis erregte.

Obwohl der Abschnitt der Jones Farm Road innerhalb der Stadtgrenzen von Wake Forest liegt, gilt das Gebiet gegenüber der Jones Dairy Road als nicht eingemeindeter Wake County. In diesem nicht eingemeindeten Gebiet ist das Abfeuern von Waffen mit bestimmten Einschränkungen erlaubt, z. B. zwischen 10:7 und 300:XNUMX Uhr ist das Schießen verboten und die schriftliche Genehmigung der Hausbesitzer im Umkreis von XNUMX Metern ist einzuholen. Einige Anwohner vermuten jedoch, dass nicht alle Regeln befolgt werden, was Anlass zu Bedenken hinsichtlich verirrter Kugeln und der Sicherheit von Kindern in der Nachbarschaft gibt.

Die Polizei von Wake Forest hat einen E-Mail-Bericht über den Lärm erhalten, während das Büro des Sheriffs von Wake County keine Berichte erhalten hat, die Bewohner jedoch dazu auffordert, sich an sie zu wenden, wenn sie Informationen über die Quelle der mysteriösen Knallgeräusche haben. Die Community bleibt in Alarmbereitschaft und hofft auf Antworten und Bestätigung hinsichtlich der Herkunft und Sicherheit dieser ungewöhnlichen Geräusche.

