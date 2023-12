Erhöhte Bedrohungsstufen und Reisevorkehrungen für Israelis

By

Der Nationale Sicherheitsrat (NSC) hat eine neue Liste von Ländern veröffentlicht, in denen die Bedrohungslage für Israelis aufgrund des anhaltenden Konflikts in Gaza erhöht ist. Der NSC hat verstärkte Bemühungen des Iran und seiner Stellvertreter, einschließlich der Hamas- und Global-Dschihad-Fraktionen, festgestellt, israelischen und jüdischen Zielen auf der ganzen Welt Schaden zuzufügen. Darüber hinaus kam es in vielen Ländern zu einem deutlichen Anstieg von Hetze, Angriffsversuchen und Manifestationen von Antisemitismus.

Angesichts des beispiellosen Ausmaßes potenzieller Gewalt rät der NSC den Israelis, ihre Reisepläne sorgfältig zu prüfen. Obwohl sie Reisen nicht gänzlich abraten können, fordern sie die Menschen dennoch dazu auf, die Risiken abzuwägen, bevor sie sich für ein Reiseziel entscheiden. Die vom NSC herausgegebenen Bedrohungswarnungen reichen von grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen in Ländern der Stufe 1 bis hin zu erhöhten Vorsichtsmaßnahmen in Ländern der Stufe 2.

Wichtige westliche Länder wie das Vereinigte Königreich und Australien wurden auf eine höhere Ebene der Besorgnis gehoben. Auch 17 europäische Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Schweden und die Niederlande, stehen auf der Liste. Mittlerweile wurden Länder wie Südafrika, Eritrea, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Turkmenistan auf Stufe 3 angehoben, die nur unbedingt notwendige Reisen empfiehlt. Den Ländern des Nahen Ostens und der an den Iran angrenzenden Länder sowie mehreren muslimischen Ländern in Asien wird ebenfalls empfohlen, Reisen zu verschieben.

Der NSC betont bestimmte Vorsichtsmaßnahmen für Reisende. Sie rät Israelis, sich von Demonstrationen und Protesten fernzuhalten und im Falle antiisraelischer oder antijüdischer Aktivitäten über aktuelle Ereignisse an ihrem Zielort auf dem Laufenden zu bleiben. Darüber hinaus werden Reisende dringend gebeten, die Zurschaustellung israelischer und jüdischer Symbole zu vermeiden und sich von großen Versammlungen israelischer und jüdischer Beamter fernzuhalten.

Im Notfall wird israelischen Reisenden empfohlen, die Kontaktinformationen der Botschaft oder des Konsulats sowie der Notfalldienste bei sich zu haben. Der NSC erkennt zwar die Bedeutung des Reisens an, betont jedoch die Notwendigkeit von Vorsicht und Bewusstsein angesichts der erhöhten Bedrohungslage in verschiedenen Teilen der Welt.

