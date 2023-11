By

Ist Walmart größer als Amazon?

In der Welt der Einzelhandelsriesen stechen zwei Namen hervor: Walmart und Amazon. Beide Unternehmen haben die Art und Weise, wie wir einkaufen, revolutioniert, aber welches Unternehmen hat die Nase vorn, wenn es um die schiere Größe geht? Schauen wir uns die Zahlen genauer an und sehen, wer am Ende die Nase vorn hat.

Die Schlacht der Titanen

Walmart wurde 1962 von Sam Walton gegründet und ist seit langem eine dominierende Kraft im Einzelhandel. Mit seinem riesigen Filialnetz wurde das Unternehmen schnell zu einem bekannten Namen. In den letzten Jahren hat sich Amazon jedoch zu einem gewaltigen Konkurrenten entwickelt, der mit seinem Online-Marktplatz und seinen innovativen Dienstleistungen den traditionellen Einzelhandel revolutioniert.

Size Matters

Beim Vergleich der Größe dieser Einzelhandelsriesen ist es wichtig, verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Beim Umsatz liegt Walmart immer noch an der Spitze. Im Jahr 2020 meldete das Unternehmen einen unglaublichen Umsatz von 559 Milliarden US-Dollar und war damit der größte Einzelhändler der Welt. Amazon hingegen meldete im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 386 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz allein sagt jedoch nicht die ganze Geschichte aus. Die Marktkapitalisierung von Amazon, die den Gesamtwert seiner ausstehenden Aktien darstellt, übertraf 2015 die von Walmart. Im Jahr 2021 liegt die Marktkapitalisierung von Amazon bei rund 1.7 Billionen US-Dollar, während die von Walmart bei etwa 400 Milliarden US-Dollar liegt. Dies deutet darauf hin, dass Anleger Amazon ein größeres Wachstumspotenzial und einen größeren zukünftigen Wert zusprechen.

FAQ

F: Was ist Umsatz?

Unter Umsatz versteht man den gesamten Geldbetrag, den ein Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit erwirtschaftet, beispielsweise durch den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen.

F: Was ist Marktkapitalisierung?

Die Marktkapitalisierung, oft auch Marktkapitalisierung genannt, ist der Gesamtwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Er wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird.

F: Verfügt Walmart über eine Online-Präsenz?

Ja, Walmart hat erhebliche Investitionen in seine E-Commerce-Aktivitäten getätigt, um mit Amazon konkurrieren zu können. Das Unternehmen bietet Online-Shopping an und hat seinen Liefer- und Abholservice erweitert.

F: Verfügt Amazon über physische Geschäfte?

Während Amazon als Online-Marktplatz begann, hat es auch den Schritt in den physischen Einzelhandel gewagt. Das Unternehmen betreibt Amazon Go-Stores und Amazon Books und erwarb 2017 Whole Foods Market.

Fazit

Während Walmart hinsichtlich des Umsatzes immer noch an der Spitze steht, deuten die Marktkapitalisierung und Online-Dominanz von Amazon auf das Potenzial für zukünftiges Wachstum hin. Beide Unternehmen entwickeln weiterhin Innovationen und passen sich an die sich verändernde Einzelhandelslandschaft an, sodass der Kampf um die Vormachtstellung im Einzelhandel weiterhin erbittert bleibt.