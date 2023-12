Sollten sich College-Majors von Leidenschaft oder Praktikabilität leiten lassen?

In einer Welt, in der Hochschulabschlüsse oft als Möglichkeit angesehen werden, sich einen gut bezahlten Job zu sichern, erscheint der Gedanke, ein Hauptfach ausschließlich aus Leidenschaft zu studieren, für manche leichtsinnig. Diese Frage löst jedoch eine wichtige Debatte über den Zweck der Hochschulbildung und die Rolle aus, die sie bei der Gestaltung des Einzelnen spielt.

Der aktuelle Meinungsaufsatz von Beth Ann Fennelly äußert Bedenken hinsichtlich eines Vorschlags in Mississippi, der darauf abzielt, die am meisten und am wenigsten benötigten Hochschulabsolventen anhand der Beschäftigungsaussichten zu ermitteln. Dieser Vorschlag schlägt vor, dass die Mittel für öffentliche Universitäten und Community Colleges entsprechend zugewiesen werden sollten. Auch wenn die Absicht darin bestehen mag, die Ausbildung an den Bedürfnissen der Arbeitskräfte des Staates auszurichten, stellt sich doch die Frage, ob Leidenschaft und persönliches Wachstum bei der Wahl des Hauptfachs eine Rolle spielen sollten.

Einerseits gebietet die Praktikabilität, dass Studierende Fächer wählen sollten, die voraussichtlich zu Beschäftigungsmöglichkeiten führen. Diese Perspektive legt nahe, dass Abschlüsse in Bereichen wie Baumanagement wertvoller wären als Afroamerikanistik, Gender Studies oder Anthropologie. Die Reduzierung der Bildung auf ein rein berufsbildendes Modell lässt jedoch die umfassenderen Vorteile außer Acht, die eine umfassende Ausbildung mit sich bringen kann.

Der Zweck der Hochschule geht über die Vorbereitung der Studierenden auf den Arbeitsmarkt hinaus. Es geht darum, Einzelpersonen eine Plattform zum Entdecken, Träumen und intellektuellen, emotionalen und spirituellen Wachstum zu bieten. Geisteswissenschaftliche Kurse können ebenso wie Literatur Fähigkeiten zum kritischen Denken, Empathie und ein Verständnis für verschiedene Perspektiven vermitteln. Diese Eigenschaften lassen sich nicht leicht quantifizieren, sind aber entscheidend für die Bildung mitfühlender und informierter Bürger.

Die Entscheidung für ein Studienfach bedarf sorgfältiger Überlegung. Auch wenn Berufsaussichten wichtig sind, kann die Ausübung eines Studienfachs, das mit der eigenen Leidenschaft übereinstimmt, zu einem erfüllten und sinnvollen Leben führen. Bei diesen Entscheidungen ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und persönlichem Wachstum zu finden.

Letztendlich sollte der Zweck des Studiums nicht nur darin bestehen, die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern. Es sollte jedem Schüler die Möglichkeit geben, sein Potenzial auszuschöpfen, wichtige Fähigkeiten zu erlernen und auf seine einzigartige Weise einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Eine umfassende Bildung sollte allen zugänglich sein, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Herkunft oder ihrem sozialen Status.