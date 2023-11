Ist der Pfizer-Impfstoff in den USA nicht mehr zugelassen?

In jüngster Zeit kursierten auf Social-Media-Plattformen und in verschiedenen Online-Foren Gerüchte, dass der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff in den USA nicht mehr zur Verwendung zugelassen sei. Diese Behauptungen haben bei Personen, die den Impfstoff erhalten haben oder dies planen, für Verwirrung und Besorgnis gesorgt. Es muss jedoch klargestellt werden, dass diese Gerüchte völlig falsch sind. Der Pfizer-Impfstoff bleibt in den USA vollständig zugelassen und für die Verwendung zugelassen.

Der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff erhielt im Dezember 2020 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA). Diese EUA ermöglicht die Verteilung und Verabreichung des Impfstoffs bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z Covid-19 Pandemie. Der Pfizer-Impfstoff hat sich bei der Vorbeugung von COVID-19 als hochwirksam erwiesen und wurde strengen Tests und Bewertungen unterzogen, um seine Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten.

FAQ:

F: Was ist eine Notfallgenehmigung (EUA)?

A: EUA ist ein Regulierungsmechanismus, der es der FDA ermöglicht, die Verfügbarkeit und Verwendung von Medizinprodukten, wie z. B. Impfstoffen, bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erleichtern. Es stellt sicher, dass Produkte bestimmte Kriterien für Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen.

F: Wurde der Pfizer-Impfstoff widerrufen oder ausgesetzt?

A: Nein, der Pfizer-Impfstoff wurde nicht widerrufen oder ausgesetzt. Die Verwendung in den USA ist weiterhin zugelassen und wird weiterhin an berechtigte Personen verabreicht.

F: Woher kamen die Gerüchte?

A: Der Ursprung dieser Gerüchte ist unklar, aber Fehlinformationen können sich leicht auf Social-Media-Plattformen und Online-Foren verbreiten. Für genaue Informationen ist es wichtig, sich auf glaubwürdige Quellen wie offizielle staatliche Gesundheitsbehörden zu verlassen.

F: Muss ich mir Sorgen um die Sicherheit des Pfizer-Impfstoffs machen?

A: Nein, es besteht kein Grund zur Sorge hinsichtlich der Sicherheit des Pfizer-Impfstoffs. Es wurde umfangreichen Tests und Überwachungen unterzogen, um seine Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Die FDA und andere Aufsichtsbehörden überwachen weiterhin genau das Sicherheitsprofil des Impfstoffs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gerüchte, dass der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff in den USA nicht mehr zugelassen sei, völlig falsch sind. Der Impfstoff bleibt vollständig zugelassen und zur Verwendung zugelassen, und Einzelpersonen sollten sich für genaue Informationen zu COVID-19-Impfstoffen auf glaubwürdige Quellen verlassen. Impfungen bleiben ein entscheidendes Instrument zur Bekämpfung der Pandemie und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit.