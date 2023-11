By

Ist der COVID-Impfstoff nicht mehr von der FDA zugelassen?

In den letzten Wochen kursierten auf Social-Media-Plattformen vermehrt Fehlinformationen über den Zulassungsstatus der COVID-19-Impfstoffe. Eine besondere Behauptung, die an Bedeutung gewonnen hat, ist, dass die Impfstoffe nicht mehr von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen sind. Es ist jedoch wichtig, Fakten von Fiktionen zu trennen und den aktuellen Stand der Impfstoffe zu verstehen.

Der FDA-Zulassungsprozess

Die FDA ist für die Bewertung und Zulassung von Impfstoffen für den öffentlichen Gebrauch in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Bevor ein Impfstoff zugelassen werden kann, wird er in klinischen Studien strengen Tests unterzogen, um seine Sicherheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Sobald die Daten aus diesen Studien gründlich überprüft wurden, erteilt die FDA eine Notfallzulassung (EUA) oder eine vollständige Zulassung.

Der aktuelle Stand der COVID-19-Impfstoffe

Seit September 2021 sind in den USA die Impfstoffe Pfizer-BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson für den Notfalleinsatz zugelassen. Diese Impfstoffe wurden umfangreichen Tests unterzogen und haben sich als sicher und wirksam bei der Vorbeugung schwerer Krankheiten, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle durch COVID-19 erwiesen.

Während die Impfstoffe ursprünglich eine EUA erhielten, hat der Pfizer-BioNTech-Impfstoff kürzlich die vollständige Zulassung der FDA für Personen ab 16 Jahren erhalten. Diese am 23. August 2021 erteilte Zulassung basiert auf umfassenden Daten aus klinischen Studien und realen Beweisen.

FAQ:

F: Bedeutet die FDA-Zulassung, dass der Impfstoff nicht mehr sicher ist?

A: Nein, die FDA-Zulassung zeigt, dass der Impfstoff die strengen Standards der Behörde für Sicherheit und Wirksamkeit erfüllt. Es bietet eine weitere Bestätigung seiner Wirksamkeit bei der Vorbeugung von COVID-19.

F: Sind die anderen Impfstoffe weiterhin für den Notfall zugelassen?

A: Ja, die Impfstoffe Moderna und Johnson & Johnson sind weiterhin für den Notfallgebrauch zugelassen. Sie werden weiterhin von der FDA und anderen Aufsichtsbehörden evaluiert.

F: Ändert die FDA-Zulassung die Verteilung und Verfügbarkeit des Impfstoffs?

A: Die FDA-Zulassung könnte mehr Menschen dazu ermutigen, sich impfen zu lassen. Die Verteilung und Verfügbarkeit der Impfstoffe bleibt jedoch unverändert. Sie sind immer noch für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behauptung, dass die COVID-19-Impfstoffe nicht mehr von der FDA zugelassen seien, falsch ist. Der Pfizer-BioNTech-Impfstoff hat die volle Zulassung erhalten, während die Impfstoffe Moderna und Johnson & Johnson weiterhin für den Notfallgebrauch zugelassen sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich auf genaue Informationen aus seriösen Quellen zu verlassen und medizinisches Fachpersonal zu konsultieren, um fundierte Entscheidungen über Impfungen zu treffen.