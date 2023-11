By

Ist der Pfizer-COVID-Impfstoff nicht mehr zugelassen?

In einer aktuellen Welle von Fehlinformationen, die auf Social-Media-Plattformen kursierten, tauchten Behauptungen auf, die darauf hindeuten, dass der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff nicht mehr zur Verwendung zugelassen sei. Diese Gerüchte haben bei Personen, die den Impfstoff erhalten haben oder erhalten sollen, für Verwirrung und Besorgnis gesorgt. Es muss jedoch klargestellt werden, dass diese Behauptungen völlig falsch sind.

Der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff, der von Pfizer in Zusammenarbeit mit BioNTech entwickelt wurde, ist weiterhin von verschiedenen Aufsichtsbehörden weltweit für den Notfalleinsatz zugelassen, darunter der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der Welt Gesundheitsorganisation (WHO). Diese Organisationen haben die Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten des Impfstoffs gründlich geprüft, bevor sie die Zulassung erteilten.

Die Verwirrung könnte durch den Ablauf der Notfallzulassung (EUA) für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff in den Vereinigten Staaten entstanden sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Ablauf der EUA nicht bedeutet, dass der Impfstoff nicht mehr zugelassen ist. Stattdessen bedeutet es, dass der Impfstoff von einem Notfallstatus in einen vollständigen Zulassungsstatus übergegangen ist.

FAQ:

F: Was bedeutet eine Notfallgenehmigung?

A: Bei der Notfallgenehmigung handelt es sich um einen Regulierungsmechanismus, der die Verwendung medizinischer Produkte wie Impfstoffe bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass potenziell lebensrettende Behandlungen schnell verfügbar gemacht werden können, noch bevor alle herkömmlichen behördlichen Anforderungen erfüllt sind.

F: Wurde der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff vollständig zugelassen?

A: Ja, der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff hat von verschiedenen Aufsichtsbehörden, darunter der FDA, der EMA und der WHO, die vollständige Zulassung erhalten. Es wurde strengen Tests und Bewertungen unterzogen, um seine Sicherheit und Wirksamkeit sicherzustellen.

F: Ist der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff noch wirksam?

A: Ja, der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff hat sich als äußerst wirksam bei der Vorbeugung von COVID-19-Infektionen, schweren Erkrankungen und Krankenhausaufenthalten erwiesen. Zahlreiche Studien und reale Daten haben seine Wirksamkeit durchweg nachgewiesen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behauptungen, dass der Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff nicht mehr zugelassen sei, völlig falsch sind. Der Impfstoff ist weiterhin für den Notfallgebrauch zugelassen und hat von den Aufsichtsbehörden weltweit die volle Zulassung erhalten. Es ist wichtig, sich auf genaue Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen zu verlassen und bei Bedenken oder Fragen zu COVID-19-Impfstoffen medizinisches Fachpersonal zu konsultieren.