Ist Pennsylvania das ideale Ruhestandsziel? Experten wägen ab

Laut US News & World Report wurde Harrisburg, Pennsylvania, für 2024 zum besten Ort für den Ruhestand in den Vereinigten Staaten gekürt. Finanzexperten sind jedoch unterschiedlicher Meinung darüber, ob Pennsylvania wirklich das ideale Ruhestandsziel ist.

Ein großer Vorteil des Ruhestands in Pennsylvania ist die Steuerfreundlichkeit des Ruhestands. Zahlungen aus Rentenkonten, 401(k)-Plänen, IRAs, Renten und Sozialversicherungen sind im Staat nicht steuerpflichtig. Dieser Steuervorteil kann Rentnern erheblich zugute kommen, da sie einen größeren Teil ihres Ruhestandseinkommens behalten können.

Auf der anderen Seite erhebt Pennsylvania für alle Einwohner einen einheitlichen Einkommenssteuersatz, was für Rentner mit erheblichen Altersvorsorge- oder Kapitalerträgen ein Nachteil sein kann. Dies kann zu einer höheren Steuerbelastung im Vergleich zu Staaten führen, in denen es keine Einkommensteuer gibt oder in denen das Ruhestandseinkommen von der Steuer befreit ist. Darüber hinaus ist Pennsylvania einer der wenigen Bundesstaaten mit einer staatlichen Erbschaftssteuer, die die Weitergabe von Vermögenswerten an Angehörige verteuern kann.

Die Erschwinglichkeit von Wohnraum ist ein weiterer zu berücksichtigender Faktor. Insbesondere Harrisburg bietet durchschnittliche Wohnkosten von 223,842 US-Dollar, was deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 383,883 US-Dollar liegt. Allerdings gibt es in einigen Gegenden Pennsylvanias relativ hohe Grundsteuern, daher sollten Rentner mit festem Einkommen die Auswirkungen der Grundsteuern auf ihr Budget sorgfältig abwägen.

Pennsylvania verfügt über Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung mit erstklassigen Einrichtungen und renommierten medizinischen Einrichtungen in Städten wie Philadelphia und Pittsburgh. Rentner können erstklassige Gesundheitsdienstleistungen und Zugang zu Spezialisten erwarten. Darüber hinaus bietet Pennsylvania vielfältige Freizeitmöglichkeiten im Freien, von Wandern und Angeln bis hin zum Besuch von Museen und historischen Stätten.

Ein Aspekt, der je nach persönlicher Vorliebe ein Vor- oder Nachteil sein kann, ist das Wetter in Pennsylvania. Einige Rentner schätzen es möglicherweise, alle vier Jahreszeiten zu erleben, während andere die extremen Wetterbedingungen in Pennsylvania möglicherweise nicht genießen.

Letztendlich hängt die Entscheidung, in Pennsylvania in den Ruhestand zu gehen, von individuellen Vorlieben und Prioritäten ab. Rentner sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen und dabei finanzielle, Lebensstil- und Gesundheitsbedürfnisse berücksichtigen. Es wird dringend empfohlen, sich an Finanz- und Ruhestandsplanungsexperten zu wenden, die die Steuer- und Immobilienmarktnuancen in Pennsylvania verstehen.

