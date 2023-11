Ist McDonalds reicher als Walmart?

By

Ist McDonald's reicher als Walmart?

In der Welt des Einzelhandels und des Fastfoods stechen zwei Giganten heraus: McDonald's und Walmart. Beide Unternehmen sind zu bekannten Namen geworden, aber wer hat die Nase vorn, wenn es um finanzielle Stärke geht? Werfen wir einen genaueren Blick auf die Zahlen und sehen wir, ob wir feststellen können, welcher dieser Giganten wirklich der reichste ist.

Der Finanzkampf

McDonald's, die legendäre Fast-Food-Kette, verfügt mit über 38,000 Restaurants in mehr als 100 Ländern über eine beeindruckende globale Präsenz. Walmart hingegen, der weltweit größte Einzelhändler, betreibt über 11,000 Geschäfte in 27 Ländern. Bei so großen Netzwerken ist es kein Wunder, dass diese Unternehmen beträchtliche Umsätze erzielen.

In Bezug auf den Umsatz hat Walmart stets den Spitzenplatz inne. Im Geschäftsjahr 2020 meldete Walmart einen Umsatz von unglaublichen 524 Milliarden US-Dollar und ist damit das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Obwohl McDonald's immer noch beeindruckend ist, meldete McDonald's im selben Jahr einen geringeren Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar.

Wenn es jedoch um die Rentabilität geht, liegt McDonald's an der Spitze. Im Jahr 2020 meldete McDonald’s einen Nettogewinn von 4.73 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn von Walmart 14.88 Milliarden US-Dollar betrug. Dies deutet darauf hin, dass McDonald's seine Einnahmen effizienter in Gewinn umwandelt.

FAQ

F: Was ist Umsatz?

A: Der Umsatz bezieht sich auf den Gesamtbetrag, den ein Unternehmen durch seine Geschäftstätigkeit, beispielsweise den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, verdient.

F: Was ist ein Nettoeinkommen?

A: Der Nettogewinn, auch Gewinn oder Nettogewinn genannt, ist der Geldbetrag, der einem Unternehmen nach Abzug aller Ausgaben von seinen Einnahmen übrig bleibt.

F: Bestimmt der Umsatz den Wohlstand eines Unternehmens?

A: Der Umsatz ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Leistung eines Unternehmens, aber er bestimmt nicht direkt seinen Wohlstand. Auch die Rentabilität und andere Faktoren spielen eine wesentliche Rolle.

F: Welches Unternehmen hat eine größere Marktkapitalisierung?

A: Derzeit hat Walmart eine größere Marktkapitalisierung als McDonald's. Die Marktkapitalisierung ist der Gesamtwert der im Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens an der Börse.

Fazit

Während Walmart McDonald's beim Umsatz übertrifft, erweist sich McDonald's als profitabler. Beide Unternehmen sind zweifellos starke Player in ihren jeweiligen Branchen, aber wenn es darum geht, die Reichsten zu ermitteln, kommt es letztlich auf die verwendete Messgröße an. Unabhängig davon ist klar, dass sowohl McDonald's als auch Walmart bemerkenswerte finanzielle Erfolge erzielt haben.