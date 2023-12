Vierte Runde der Zahlungen für wirtschaftliche Auswirkungen an Millionen Amerikaner ausgezahlt

By

Der IRS hat kürzlich die vierte Runde von Zahlungen für wirtschaftliche Auswirkungen an Millionen berechtigter Personen in den Vereinigten Staaten verteilt. Diese Zahlungen belaufen sich auf insgesamt über 36 Milliarden US-Dollar und zielen darauf ab, Familien während der anhaltenden COVID-19-Pandemie finanziell zu unterstützen.

Von den 25 Millionen ausgegebenen Zahlungen wurden etwa 19 Millionen an Empfänger von Sozialversicherungsrenten, SSDI oder Hinterbliebenenleistungen gesendet. Darüber hinaus wurden über eine Million Konjunkturzahlungen an SSI-Empfänger geleistet, während rund 85,000 Zahlungen an Empfänger des Railroad Retirement Board geleistet wurden.

Von den gesamten Zahlungen wurden etwa 24 Millionen per Direkteinzahlung getätigt, während die restlichen fast 1 Million Personen Papierschecks erhielten. Der IRS und das Finanzministerium haben fleißig daran gearbeitet, den Verteilungsprozess zu beschleunigen und sicherzustellen, dass berechtigte Begünstigte ihre Konjunkturschecks rechtzeitig erhalten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Verfügbarkeit dieser Konjunkturkontrollen ausschließlich auf offiziellen Ankündigungen der Regierung basiert. Zwar gab es Spekulationen über zukünftige Konjunkturzahlungen, einschließlich möglicher Schecks in Höhe von 1400 US-Dollar für Senioren, eine offizielle Bestätigung liegt jedoch bislang noch nicht vor. Daher sollten sich Einzelpersonen nicht auf ungeprüfte Quellen verlassen und sich stattdessen für genaue Informationen an offizielle Regierungswebsites wenden.

Darüber hinaus ist es für Einzelpersonen von entscheidender Bedeutung, die Zulassungskriterien für diese Konjunkturkontrollen zu verstehen. Einkommensgrenzen, Anmeldestatus und die Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Höhe der Konjunkturzahlung, die man erhalten kann. Es wird empfohlen, die offizielle Website des Weißen Hauses zu konsultieren, um detaillierte Informationen zu jedem Aspekt des amerikanischen Rettungsplans zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der IRS die vierte Runde der Zahlungen für wirtschaftliche Auswirkungen erfolgreich an Millionen Amerikaner ausgezahlt hat. Während möglicherweise noch Diskussionen über weitere Konjunkturmaßnahmen stattfinden, ist es wichtig, sich für genaue und zuverlässige Informationen auf offizielle Regierungsquellen zu verlassen.

