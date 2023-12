Erleben Sie das spannende Finale der 11. Staffel von Ireland's Fittest Family

By

Sind Sie bereit für den ultimativen Test Ihrer Kraft, Ausdauer und Entschlossenheit? Suchen Sie nicht weiter, denn die 11. Staffel von Ireland's Fittest Family steht vor ihrem großen Finale! Machen Sie sich bereit, den spannenden Abschluss dieses intensiven Wettbewerbs am 17. Dezember um 6:30 Uhr auf RTE One und RTE Player zu erleben.

Auch wenn das Promi-Special zu Weihnachten nicht ausgestrahlt wird, können Fans dennoch die spannende Action genießen, während die verbleibenden Familien um den Titel „Irlands fitteste Familie“ kämpfen. Diese Saison war voller atemberaubender Herausforderungen und beeindruckender Darbietungen, die die Teilnehmer an ihre Grenzen brachten.

Moderiert von Laura Fox, die die Nachfolge von Mairead Ronan angetreten hat, und mit Sonia O'Sullivan, die während ihres Mutterschaftsurlaubs für Anna Geary einspringt, haben in der Show Familien aus ganz Irland unter der Anleitung der Trainer Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan und Sonia O'Sullivan.

Im Finale sind die Familie Byrnes aus Tipperary, die Stratfords als Vertreter von Cavan, die Bonnars aus Waterford und die Murphys aus Carlow vertreten. Jede Familie bringt ihre einzigartigen Fähigkeiten und Entschlossenheit in den Wettbewerb ein, was den Kampf um den begehrten Titel zu einem intensiven Kampf macht.

Zu den letzten Herausforderungen gehören ein Bootsrennen auf dem Fluss Liffey, die „Back Against the Wall“-Herausforderung und das nervenaufreibende „Hanging Tough“. Da so viel auf dem Spiel steht, ist der Wettbewerb härter als je zuvor. Nur zwei Familien schaffen es bis zum großen Finale, wo der Gewinner zur irischen Stärksten Familie 2023 gekürt wird.

Verpassen Sie nicht den spannenden Abschluss der 11. Staffel von Ireland's Fittest Family. Schalten Sie am 17. Dezember um 6:30 Uhr auf RTE One und RTE Player ein, um zu sehen, wer als Sieger hervorgehen wird. Und um über die neuesten Schlagzeilen, Wettbewerbe und exklusiven Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben, melden Sie sich für unseren Newsletter an und treten Sie unserer neuen WhatsApp-Community bei. Machen Sie sich bereit für ein adrenalingeladenes Erlebnis wie kein anderes!