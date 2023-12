Wer wird 2023 zur fittesten Familie Irlands gekürt?

By

In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse wird die Promi-Version von Ireland's Fittest Family dieses Weihnachten nicht auf RTE ausgestrahlt. Die beliebte Show, in der normalerweise berühmte Gesichter und ihre Familienangehörigen Herausforderungen aus der Erfolgsserie annehmen, hat die Fans enttäuscht, da sie in diesem Jahr nicht im festlichen Programm enthalten ist.

Für begeisterte Zuschauer der Show ist jedoch nicht alle Hoffnung verloren. Das Finale von Ireland's Fittest Family wird diesen Sonntag um 6.30 Uhr auf RTE One ausgestrahlt. Da die neue Moderatorin Laura Fox und Trainerin Sonia O'Sullivan die Nachfolge von Mairead Ronan und Anna Geary antreten, bereiten sich die verbleibenden Familien auf einen intensiven Kampf vor.

Zu den Familien, die am Saisonfinale teilnehmen, gehören die Byrnes aus Tipperary, die Stratfords aus Cavan, die Bonnars aus Tipperary und die Murphys aus Carlow. Jede Familie bringt ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Entschlossenheit in den Wettbewerb ein.

Die Herausforderungen, die diesen Familien bevorstehen, sind nichts für schwache Nerven. Ein Bootsrennen auf dem Fluss Liffey wird ihre Teamarbeit und Ausdauer auf die Probe stellen, gefolgt von der berüchtigten „Back Against the Wall“-Herausforderung. Es steht viel auf dem Spiel, da die beiden untersten Familien in „The Eliminator“ gegeneinander antreten und nur eine Familie als Sieger hervorgeht.

Die Reise gipfelt im klassischen „Hanging Tough“ und dem großen Finale, bei dem der Gewinner zur „Stärksten Familie Irlands 2023“ gekürt wird. Die Aufregung ist spürbar, wenn die Familien auf der Suche nach dem Sieg bis an ihre Grenzen gehen.

Verpassen Sie nicht das actiongeladene große Finale von Ireland's Fittest Family am 17. Dezember um 6.30:XNUMX Uhr auf RTE One und RTE Player.