Aufregendes Finale der 11. Staffel von Ireland's Fittest Family!

Machen Sie sich bereit für einen adrenalingeladenen Showdown, wenn die 11. Staffel von Ireland's Fittest Family ihr großes Finale erreicht! In diesem Jahr war der Wettbewerb härter als je zuvor und Familien aus dem ganzen Land stellten ihre Stärke, Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit unter Beweis.

Die letzte Folge, die am 17. Dezember um 6:30 Uhr auf RTE One und RTE Player ausgestrahlt wird, verspricht ein spannendes Spektakel zu werden. Moderiert von der talentierten Laura Fox, die nahtlos Mairead Ronan abgelöst hat, und mit der Trainerkompetenz von Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan und Sonia O'Sullivan, sollten Sie sich das große Finale nicht entgehen lassen.

In dieser spannenden letzten Folge werden die Zuschauer Zeuge, wie die vier verbleibenden Familien um den begehrten Titel Irlands fitteste Familie 2023 kämpfen. Die Byrnes als Vertreter von Tipperary, die Stratfords aus Cavan, die Bonnars aus Tipperary und die Murphys aus Carlow haben alle bewiesen ihre körperliche Leistungsfähigkeit während der gesamten Saison.

Das große Finale beginnt mit einem atemberaubenden Bootsrennen auf dem Fluss Liffey, das die Ausdauer und Teamarbeit der Familien auf die Probe stellt. Im Anschluss an diese spannende Herausforderung stehen die Familien vor der intensiven „Back Against the Wall“-Herausforderung, bei der sie hart arbeiten müssen, um physische und mentale Hindernisse zu überwinden.

Je heißer der Wettbewerb wird, desto höher wird der Einsatz für die beiden untersten Familien, die in „The Eliminator“ gegeneinander antreten werden. Leider muss sich die unterlegene Familie von ihrem Traum verabschieden, Irlands fitteste Familie zu werden.

Die verbleibenden drei Familien müssen sich dann der gewaltigen „Hanging Tough“-Herausforderung stellen, bei der sie ihre Stärke und Entschlossenheit unter Beweis stellen müssen, bis zum Schluss durchzuhalten. Nur zwei Familien schaffen es bis zum großen Finale, wo der endgültige Gewinner gekürt wird.

Um sicherzustellen, dass Sie diesen spannenden Abschluss der 11. Staffel von Ireland's Fittest Family nicht verpassen, schalten Sie am 17. Dezember um 6:30 Uhr auf RTE One und RTE Player ein.