Irland startet erfolgreich den ersten Satelliten ins All

Als bedeutender Meilenstein für das Land hat Irland seinen ersten Satelliten, EIRSAT-1, erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Dieser „Cubesat“-Satellit, kleiner als ein typischer Schuhkarton, wurde an Bord der SpaceX-Rakete Falcon 9 von einem Standort in Kalifornien aus gestartet. Irland ist nun in die Riege der Raumfahrtnationen eingetreten und markiert damit eine neue Ära für die weltraumtechnischen Fähigkeiten des Landes.

Entworfen, gebaut und getestet am UCD (University College Dublin) mit Unterstützung des Programms „Fly Your Satellite!“ der Europäischen Weltraumorganisation. Das Studentenprogramm EIRSAT-1 ist ein Beweis für Irlands wachsende Präsenz in der globalen Raumfahrtindustrie. Dr. David McKeown von der UCD School of Mechanical and Materials Engineering äußerte sowohl Optimismus als auch Nervosität, als der Start näher rückte. Der sechsjährige Einsatz des Teams hat in diesem bedeutsamen Ereignis seinen Höhepunkt gefunden.

Unter der Annahme eines erfolgreichen Starts und Einsatzes wird das Team gespannt auf die ersten Signale warten, die EIRSAT-1 nach dem Einsatz seiner Antennen sendet. Zwei Stunden nach dem Einsatz wird der Satellit die Bodenstation des UCD überfliegen und dem Team die Möglichkeit bieten, diese Signale zu empfangen – ein Moment, der mit Spannung erwartet wird und als „Signalerfassung“ oder AoS bezeichnet wird.

Der Zweck von EIRSAT-1 in der erdnahen Umlaufbahn besteht darin, wichtige Informationen über Gammastrahlenausbrüche, leuchtende Explosionen, die im Universum auftreten, zu sammeln. Darüber hinaus wird der Satellit ein neues, von UCD entwickeltes Lagekontrollsystem testen und thermische Beschichtungsproben an seiner Spitze bewerten.

Auch im unwahrscheinlichen Fall von Start- oder Bereitstellungsproblemen bleibt das EIRSAT-1-Team positiv gestimmt. Dr. McKeown betont, dass bereits das Erreichen der Startrampe ein großer Erfolg war und unterstreicht die unschätzbar wertvolle Bildungserfahrung für die über 50 beteiligten Doktoranden. Das Projekt hat erheblich zum Wachstum der Kapazitäten Irlands im Bereich Satellitendesign, -tests und -verifizierung beigetragen und zur Produktion flugtauglicher Hardware geführt.

Das EIRSAT-1-Projekt erhielt großzügige Unterstützung von verschiedenen Einrichtungen, darunter dem ESA Education Office, der Science Foundation Ireland, dem Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, dem Department of Enterprise, Trade and Employment und der Irish European Space Education Resource Büro.

FAQ

Was ist der Zweck von EIRSAT-1?

EIRSAT-1 soll Informationen über Gammastrahlenausbrüche und leuchtende Explosionen im Universum sammeln und gleichzeitig neue Lagekontrollsysteme und thermische Beschichtungsproben testen.

Ist EIRSAT-1 der erste von Irland gestartete Satellit?

Ja, EIRSAT-1 ist Irlands erster Satellit, der jemals ins All geschossen wurde.

Wer hat das EIRSAT-1-Projekt unterstützt?

Das Projekt erhielt Unterstützung vom ESA Education Office, der Science Foundation Ireland, dem Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, dem Department of Enterprise, Trade and Employment und dem Irish European Space Education Resource Office.