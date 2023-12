Vergleich von iQOO 12 und OnePlus 12: Der Kampf der High-End-Smartphones

In der schnelllebigen Welt der Smartphones sind kürzlich zwei Konkurrenten aufgetaucht – das iQOO 12 und das OnePlus 12. Während das iQOO 12 in Indien bereits sein Debüt feierte, soll das OnePlus 12 bald auf dem chinesischen Markt eingeführt werden. Trotz der bevorstehenden Veröffentlichung in Indien ist die Neugier auf diese High-End-Geräte bereits geweckt. Mit modernsten Funktionen und erstklassigen Spezifikationen zielen beide Smartphones darauf ab, den Bedürfnissen von Power-Usern und Technikbegeisterten gleichermaßen gerecht zu werden. Schauen wir uns den Vergleich dieser mit Spannung erwarteten Geräte anhand ihrer Spezifikationen und verfügbaren Informationen genauer an.

Design: Sowohl das iQOO 12 als auch das OnePlus 12 strahlen mit ihrer Kombination aus Glas und Metall ein Gefühl von Eleganz und Langlebigkeit aus. Das iQOO 12 bietet die Wahl zwischen den Farben Panther Black, Nebula Blue und Silver White, während das OnePlus 12 in den Farben Jade Black, Astral Green und Misty White erhältlich ist. Die Entscheidung zwischen den beiden hängt vom persönlichen Stil und den Vorlieben ab.

Eigenschaften: Angetrieben durch den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 liefern sowohl das iQOO 12 als auch das OnePlus 12 eine nahtlose Leistung. Mit fortschrittlichen Komponenten wie der Kryo 780-CPU und der Adreno 730-GPU gewährleisten diese Geräte einen schnellen und effizienten Betrieb. Das iQOO 12 beeindruckt mit maximal 16 GB RAM, während das OnePlus 12 mit bis zu 24 GB RAM alle Erwartungen übertrifft und Benutzern reichlich Multitasking-Funktionen bietet.

Kamera: Das iQOO 12 verfügt über eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 64-Megapixel-Telekamera und eine 50-Megapixel-Ultrawide-Kamera. Eine solche Kombination ermöglicht scharfe, detaillierte und weiterwinklige Aufnahmen. Das OnePlus 12 hingegen bietet eine ähnliche 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 48-Megapixel-Ultrawide-Kamera und eine 64-Megapixel-Telekamera. Das OnePlus 12 profitiert von einer Partnerschaft mit dem renommierten Kamerahersteller Hasselblad und bietet Benutzern möglicherweise verbesserte Kamerafunktionen.

Batterie: Beide Smartphones sind mit großen Akkus ausgestattet, die eine langanhaltende Leistung bieten. Das iQOO 12 verfügt über einen 5000-mAh-Akku, der etwas kleiner ist als der 12-mAh-Akku des OnePlus 5400. Allerdings unterstützen beide Geräte Schnellladen. Der iQOO 12 verfügt über 120 W FlashCharge und ermöglicht eine vollständige Aufladung in nur 15 Minuten. Das OnePlus 12 nutzt eine 100-W-SuperVOOC-Aufladung und ermöglicht eine vollständige Aufladung in 25 Minuten. Darüber hinaus unterstützen beide Smartphones kabelloses Laden, sodass Nutzer auch unterwegs bequem andere Geräte aufladen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl zwischen iQOO 12 und OnePlus 12 von den individuellen Vorlieben und Anforderungen abhängt. Das iQOO 12 zeichnet sich durch blitzschnelle Ladefunktionen und ein robustes Kamera-Setup aus. Umgekehrt bietet die Zusammenarbeit des OnePlus 12 mit Hasselblad ein verlockendes Angebot für Fotografie-Enthusiasten. Unabhängig davon, ob schnelles Aufladen, außergewöhnliche Fotografie oder Gesamtleistung im Vordergrund stehen, bieten beide Smartphones einzigartige Funktionen, die sie von der Konkurrenz abheben.