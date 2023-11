iQOO 12: Indiens erstes Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz

By

Das mit Spannung erwartete iQOO 12 bereitet sich auf seine Markteinführung am 12. Dezember in Indien vor. Als Nachfolger des iQOO 11 wird dieses Smartphone den indischen Markt revolutionieren, da es das erste Gerät ist, das über den leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz verfügt.

Mit seiner kürzlichen Markteinführung in China hat das iQOO 12 bereits die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten auf sich gezogen. Das Telefon verfügt über ein atemberaubendes 6.78-Zoll-Display und liefert scharfe Bilder mit einer beeindruckenden Auflösung von 1,260 x 2,800 Pixeln. Dank einer gleichmäßigen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und HDR10+-Unterstützung können Benutzer ein verbessertes Seherlebnis erwarten.

Das Kamera-Setup des iQOO 12 ist einfach beeindruckend. Mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einem 64-Megapixel-Teleobjektiv mit 100-fachem Digitalzoom und einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv können Benutzer jedes kleinste Detail präzise erfassen. Darüber hinaus ist das Telefon mit einer 16-Megapixel-Frontkamera für atemberaubende Selfies und Videoanrufe ausgestattet.

In Bezug auf den Speicher bietet das iQOO 12 unglaubliche 1 TB Speicherplatz, sodass Benutzer alle ihre Daten ohne Einschränkungen speichern können. Konnektivitätsoptionen und Sensoren entsprechen denen des High-End-Modells iQOO 12 Pro und sorgen für nahtlose Nutzung und Komfort. Das Telefon verfügt außerdem über einen Fingerabdrucksensor im Display und unterstützt Gesichtsentsperrung für zusätzliche Sicherheit.

Um den Anforderungen moderner Benutzer gerecht zu werden, ist das iQOO 12 mit einem robusten 5,000-mAh-Akku ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt es superschnelles Laden mit 120 W, sodass Benutzer das Telefon im Handumdrehen aufladen können.

Preislich bietet das iQOO 12 unterschiedliche Konfigurationen. Das Basismodell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet ab 3,999 CNY (ca. 45,000 Rupien). Die Version mit 16 GB RAM + 512 GB Speicher kostet 4,299 CNY (ca. 50,000 Rs.) und die Spitzenvariante mit 16 GB RAM + 1 TB Speicher kostet 4,699 CNY (ca. 53,000 Rs.). Das Telefon kann in China vorbestellt werden, der Verkauf beginnt am 14. November.

Machen Sie sich bereit, denn die iQOO 12-Serie wird am 12. Dezember ihren großen Markteintritt in Indien feiern. Seien Sie bereit, die Leistung und Innovation des Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatzes zum ersten Mal in Indien zu erleben.

FAQ:

F: Über welchen Chipsatz verfügt das iQOO 12?

A: Das iQOO 12 ist das erste Smartphone in Indien, das mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz ausgestattet ist.

F: Wie hoch ist der Preis für das iQOO 12?

A: Der Preis für das iQOO 12 beginnt bei 3,999 CNY (ca. 45,000 Rupien) für das Basismodell mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

F: Unterstützt das iQOO 12 Schnellladen?

A: Ja, das iQOO 12 unterstützt superschnelles Laden mit 120 W.

F: Wann wird das iQOO 12 in Indien eingeführt?

A: Der iQOO 12 soll am 12. Dezember in Indien auf den Markt kommen.