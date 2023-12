iQOO 12: Leistungsstarkes Smartphone mit High-End-Funktionen

By

Das Smartphone iQOO 12 wurde von iQOO in Indien vorgestellt und bietet eine Reihe beeindruckender Funktionen und Spezifikationen. Das herausragende Merkmal des iQOO 12 ist die Verwendung des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatzes, was es zum ersten Smartphone in Indien macht, das über diesen leistungsstarken Prozessor verfügt.

Eines der wichtigsten Highlights des iQOO 12 ist sein Display. Es verfügt über ein 6.78 Zoll großes LTPO-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3,000 Nits. Das Gerät unterstützt außerdem eine variable Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und sorgt so für ein reibungsloses und flüssiges Benutzererlebnis. Darüber hinaus unterstützt das iQOO 12 HDR10+ für atemberaubende Bilder.

Was die Sicherheit betrifft, verfügt das iQOO 12 über einen Fingerabdrucksensor im Display, der zusätzlichen Komfort und schnellen Zugriff auf das Gerät bietet.

Unter der Haube wird das iQOO 12 vom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC zusammen mit einer Adreno-GPU angetrieben. Es bietet bis zu 16 GB RAM und 512 GB internen Speicher und sorgt so für hohe Leistung und ausreichend Platz für alle Ihre Dateien und Anwendungen. Das Gerät läuft außerdem auf dem neuesten, auf Android 14 basierenden benutzerdefinierten OriginOS 4.0-Skin und bietet so ein reibungsloses und optimiertes Benutzererlebnis.

Der iQOO 12 ist mit einem dedizierten Q1-Chipsatz ausgestattet, der das Spielerlebnis verbessert und flüssige Grafiken und verbesserte Leistung liefert.

Wenn es um Fotografie geht, verfügt das iQOO 12 über ein beeindruckendes Dreifach-Rückfahrkamera-Setup. Es verfügt über einen 50-MP-Omnivision-Sensor mit einer großen Blende von f/1.68, optischer Bildstabilisierung (OIS) und LED-Blitz. Das Gerät verfügt außerdem über einen 50-MP-Ultraweitwinkel-Shooter mit einer f/2.0-Blende und eine 64-MP-3x-Telekamera mit digitalem Zoom bis zu 100x. Für Selfies und Videoanrufe gibt es einen 16-MP-Frontkamera.

Um das Gerät den ganzen Tag mit Strom zu versorgen, ist das iQOO 12 mit einem 5,000-mAh-Akku ausgestattet, der 120-W-Schnellladung unterstützt. Dies sorgt für minimale Ausfallzeiten und ermöglicht es Benutzern, ihr Gerät bei Bedarf schnell aufzuladen.

Der iQOO 12 ist in zwei Speichervarianten erhältlich und in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Die 12 GB + 256 GB-Version kostet 52,999 ₹, während die 16 GB + 512 GB-Variante für 57,999 ₹ erhältlich ist. Das Gerät kann bei Amazon erworben werden.

Mit seinem leistungsstarken Chipsatz, der Anzeige mit hoher Bildwiederholfrequenz und dem beeindruckenden Kamera-Setup ist das iQOO 12 ein Smartphone, das die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten und mobilen Gamern gleichermaßen auf sich ziehen wird.