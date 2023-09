Wir stellen die iPhone 15-Reihe vor: Alles, was Sie wissen müssen

Bei Apples jüngstem „Wonderlust“-Event stellte der Technologieriese seine mit Spannung erwartete iPhone 15-Reihe vor. Die Produktpalette besteht aus vier neuen Modellen: dem iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max, die jeweils ästhetische Änderungen und technologische Aktualisierungen aufweisen. Neben diesen Änderungen wurden auch wesentliche Aktualisierungen am Ladekabel des Geräts vorgenommen. Die Vorbestellungen für alle vier Modelle beginnen am 15. September, die Online- und In-Store-Verfügbarkeit beginnt am 22. September.

Das iPhone 15 kostet 799 US-Dollar, während das 15 Plus bei 899 US-Dollar startet. Das iPhone 15 Pro wird einen Startpreis von 999 US-Dollar haben und das Pro Max wird bei 1,199 US-Dollar starten.

Farblich werden die Standardmodelle in Pink, Schwarz, Weiß, Blau und Gelb erhältlich sein. Sie werden über Aluminiumseiten und eine Glasrückseite verfügen, ähnlich wie die iPhone 14-Modelle. Die iPhone Pro-Modelle werden in Dunkelgrau, Schwarz, Dunkelblau und Hellgrau erhältlich sein und über Titanseiten verfügen.

Das iPhone 15 wird über ein 6.1-Zoll-Display verfügen, während das 15 Plus über ein 6.7-Zoll-Display verfügen wird. Beide Modelle werden mit einem verbesserten Kamerasystem ausgestattet sein, das einen größeren optischen Zoom und eine große Schärfentiefe ermöglicht. Das Standardmodell wird auf einen 48-Megapixel-Hauptkamerasensor umsteigen und im Vergleich zum Vorgänger Bilder mit höherer Auflösung liefern.

Eine bemerkenswerte Designänderung ist die Einführung von Dynamic Island, einer neu gestalteten Kerbe am oberen Bildschirmrand, die weniger visuellen Raum einnimmt. Diese Funktion wurde erstmals mit den iPhone 14 Pro-Modellen eingeführt und dient als Tool zur Verfolgung laufender Aktivitäten.

Die Basismodelle des iPhone 15 werden mit dem A16-Chip betrieben, der auch in den iPhone 14 Pro-Modellen zum Einsatz kommt. Darüber hinaus werden diese Modelle über einen neuen Ultrabreitband-Halbleiter „U2“ verfügen, der die Standortverfolgungsfunktion in der Find My-App verbessert.

Apple hat außerdem die Pannenhilfe als neue Funktion eingeführt, die für iPhone 15-Benutzer verfügbar ist. Mit dieser Funktion können Fahrer auch in Gebieten ohne Mobilfunkempfang Hilfe per SMS auslösen und ihren Standort über Satellit teilen. Die Funktion wird in Zusammenarbeit mit AAA eingeführt und ist für einen Zeitraum von zwei Jahren verfügbar.

Bei den iPhone 15 Pro-Modellen werden diese Geräte Titanseiten anstelle von Edelstahl haben, was zu einem leichteren Telefon mit reduzierter Schärfe an den Kanten führt. Der in diesen Modellen enthaltene A17-Chip verspricht ein verbessertes mobiles Spielerlebnis und die Pro-Modelle werden einen Standby-Modus mit zugänglichen Widgets einführen. Insbesondere wird der Klingel-/Stummschalter durch eine programmierbare „Aktionstaste“ ersetzt.

Die iPhone 15 Pro-Modelle behalten drei Kameras, wobei der Hauptkamerasensor auf 48 Megapixel aufgerüstet wird. Auch die Tele- und Ultraweitwinkelobjektive erhalten Verbesserungen, mit mehr Megapixeln im Vergleich zum iPhone 14 Pro. Die Pro Max-Variante bietet ein verbessertes Telesystem mit erweiterten Hardware-Zoomfunktionen, was größere Zoommöglichkeiten ermöglicht.

Schließlich werden alle neuen iPhones in Übereinstimmung mit den gemeinsamen Ladegerätgesetzen der Europäischen Union von Lightning auf USB-C-Laden umgestellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die iPhone 15-Reihe eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen für Apples Flaggschiff-Gerät mit sich bringt. Von verbesserten Kamerafunktionen bis hin zu verbesserten Prozessoren und Designänderungen bieten diese neuen Modelle spannende Entwicklungen für Apple-Enthusiasten. Die Vorbestellungen beginnen bald und Verbraucher können sich darauf freuen, die neuesten Innovationen der iPhone 15-Serie zu erleben.

