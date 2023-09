Apple bringt iPhone 15 mit Upgrades und höheren Preisen auf den Markt

By

Apple wird am Dienstag sein neuestes Smartphone, das iPhone 15, auf den Markt bringen. Analysten gehen davon aus, dass das neue Modell verschiedene Upgrades, aber auch höhere Preise für bestimmte Versionen mit sich bringen wird. Neben dem iPhone 15 wird Apple voraussichtlich auch neue Versionen der Apple Watch und der AirPods vorstellen.

Berichten zufolge wird das iPhone 15 über eine verbesserte Kamera und einen USB-C-Ladeanschluss verfügen. Während die Preise für das Standard-iPhone 15 und das iPhone 15 Plus unverändert bleiben, ist für die Spitzenmodelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ein deutlicher Preisanstieg zu erwarten. Für das iPhone 15 Pro könnte ein Preisanstieg von bis zu 100 US-Dollar und damit ein Gesamtpreis von 1,099 US-Dollar zu verzeichnen sein, während das iPhone 15 Pro Max einen Preisanstieg von bis zu 200 US-Dollar erleben könnte, sodass der Gesamtpreis bei 1,299 US-Dollar liegt.

Die teureren Versionen des iPhone 15 bieten erweiterten Speicher, längere Akkulaufzeit, schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Titanrahmen. Apple hofft, die Verbraucher zu diesen teureren Optionen zu bewegen. Auch die Pro-Modelle werden mit dem neuen A17-Bionic-Chipsatz-Prozessor laufen.

Alle Versionen des iPhone 15 werden über einen USB-C-Ladeanschluss verfügen, der Verbrauchern Flexibilität bietet, die Ladegeräte anderer Hersteller bevorzugen. Eine weitere neue Funktion ist Dynamic Island, ein Abschnitt oben auf dem Display, der Warnungen oder Fortschrittsaktualisierungen liefert.

Tim Cook, CEO von Apple, erklärte, das iPhone sei aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken, da es wichtige Informationen wie Gesundheits- und Bankdaten speichere und für Zahlungen genutzt werde. Dennoch musste Apple einen anhaltenden Einbruch der iPhone-Verkäufe hinnehmen, wie aus dem jüngsten Ergebnisbericht hervorgeht, in dem der iPhone-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2.4 % zurückging.

Die Ankündigung des iPhone 15 erfolgt am Dienstag um 1:22 Uhr ET und kann online auf der Apple-Website eingesehen werden. Das neue iPhone wird voraussichtlich um den XNUMX. September in den Handel kommen.

Quellen:

- Bloomberg

- Abc Nachrichten