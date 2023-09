Apple stellt iPhone 15 Pro mit A17 Pro Chip vor: Schnellere Leistung und Raytracing-Fähigkeit

By

Apple hat die neueste Ergänzung seiner iPhone-Reihe vorgestellt, das iPhone 15 Pro mit dem leistungsstarken A17 Pro-Chip. Dieser neue Apple Silicon Chip wird in einem hochmodernen 3-Nanometer-Verfahren hergestellt und verfügt über beeindruckende 19 Milliarden Transistoren. Der A17 Pro-Chip liefert nicht nur eine Leistungssteigerung der Hochleistungskerne um 10 %, sondern weist auch eine bemerkenswerte Verbesserung der GPU-Leistung um 20 % auf. Mit diesen Verbesserungen soll das iPhone 15 Pro seine Position als schnellstes Smartphone auf dem Markt behaupten.

Eines der größten Highlights des A17 Pro-Chips ist seine Fähigkeit, hardwarebeschleunigtes Raytracing zu unterstützen, eine Funktion, die bisher nur in High-End-Spielekonsolen und PCs verfügbar war. Mit dieser Technologie kann das iPhone 15 Pro eine äußerst realistische Lichtwiedergabe in Echtzeit liefern und ist damit das erste Smartphone, das dieses Niveau an grafischen Fähigkeiten erreicht.

Darüber hinaus hat Apple den A17 Pro-Chip mit einem USB-3-Controller ausgestattet, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über den USB-C-Anschluss des iPhone 15 Pro ermöglicht. Dies stellt eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den älteren USB-2-Geschwindigkeiten dar, die vom Lightning-Anschluss unterstützt werden, und bietet Benutzern eine schnellere und effizientere Verbindung für die Übertragung von Dateien und Multimedia-Inhalten.

Das iPhone 15 Pro mit A17-Pro-Chip kann ab diesem Freitag vorbestellt werden, der Verkauf im Geschäft beginnt am 22. September. Während Apple weiterhin die Grenzen der Smartphone-Technologie verschiebt, verspricht das iPhone 15 Pro, dies zu tun bietet mit seiner außergewöhnlichen Leistung und den modernsten Funktionen ein unvergleichliches Benutzererlebnis.

