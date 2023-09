Apple bietet am Tag der Markteinführung in Indien hergestellte iPhone-Modelle an

Apple hat einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seiner Lieferketteninfrastruktur über China hinaus unternommen, indem es am Tag der Markteinführung neue, in Indien hergestellte iPhone-Modelle verkauft. Obwohl Apple schon seit einiger Zeit iPhones in Indien herstellt, hinkten die Produktionspläne in der Regel denen der primären Montageanlagen in China hinterher. Allerdings hat sich die Zeitspanne zwischen der Verfügbarkeit in Indien hergestellter iPhone-Modelle und ihrer Markteinführung im September im Laufe der Jahre allmählich verringert. Letztes Jahr waren die in Indien hergestellten iPhone 14-Modelle nur etwa sechs bis acht Wochen nach ihrem Debüt in der Lieferkette verfügbar.

In diesem Jahr setzt sich dieser Trend fort, denn mit dem iPhone 15 wird erstmals ein in Indien produziertes Apple-Gerät der neuesten Generation am ersten Verkaufstag erhältlich sein. Die Produktion von iPhone 15-Geräten in Indien begann Anfang August. Es ist jedoch zu beachten, dass die Fabriken in Indien zwar das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus produzieren, die Montage der hochwertigsten iPhone 15 Pro- und iPhone 15 Pro Max-Modelle jedoch immer noch von China abhängig ist.

Dennoch ist die Verfügbarkeit von in Indien hergestellten iPhone 15-Geräten bei der Markteinführung ein wichtiger Schritt in Richtung Apples langfristiger Pläne, die Abhängigkeit von China bei der Fertigung zu verringern. Derzeit machen Apple-Zulieferer in Indien etwa 7 % der Gesamtzahl der weltweit hergestellten iPhones aus.

