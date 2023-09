Apple Event 2023: Einführung der iPhone 15-Serie und der Apple Watch Series 9

Das Apple Event 2023 hat die Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen Welt auf sich gezogen, insbesondere von Apple-Fans und Interessenten am Kauf eines neuen iPhone. Während dieser Veranstaltung wird Apple seine mit Spannung erwartete iPhone 15-Serie und die neueste Version seiner Apple Watch, die Series 9, vorstellen.

Berichten zufolge wird das iPhone 15 unmittelbar nach seiner weltweiten Markteinführung in Indien erhältlich sein. Dies ist eine deutliche Abweichung von früheren Einführungsstrategien, bei denen der iPhone-Verkauf in Indien viel später als mit der weltweiten Veröffentlichung begann. Bloomberg gab unter Berufung auf zuverlässige Quellen bekannt, dass die Montage des iPhone 15 in Indien stattfindet, was die schnelle Verfügbarkeit dieses Modells im Land ermöglicht.

Es bleibt jedoch unklar, ob alle Varianten, einschließlich des iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus und iPhone Pro Max, sofort in Indien erhältlich sein werden. Historisch gesehen kamen die Pro-Varianten etwas später in Indien auf den Markt und ihre Montage findet nicht im Land statt.

Das Apple Event 2023 beginnt um 10:30 Uhr indischer Standardzeit. Zuschauer können das Live-Event auf der offiziellen Website von Apple und auf YouTube verfolgen. Die Veranstaltung wird per Livestream direkt aus dem Apple Park, dem Hauptsitz des Unternehmens, übertragen. Darüber hinaus stellen wir auf unserer Website Live-Updates bereit, um Sie über die neuesten Funktionen und Ankündigungen zum iPhone 15 und anderen Produkten auf dem Laufenden zu halten.

Quellen: Bloomberg