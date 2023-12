Maximieren Sie das Kommunikationspotenzial mit der neuesten Übersetzungsfunktion unter iOS 17.2

By

Zusammenfassung: Mit dem iOS 17.2-Softwareupdate von Apple wurde eine neue Übersetzungsoption für die Aktionstaste auf iPhones eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, in Echtzeit übersetzte Konversationen in mehreren Sprachen zu führen. Diese bahnbrechende Funktion ist nicht nur präzise, ​​sondern auch kontextbewusst und erfasst die Nuancen und Umgangssprache effektiv.

Im ständigen Streben nach Innovation hat Apple die Kommunikation für Reisende, Studenten und Sprachlerner erneut revolutioniert. Die neu eingeführte Übersetzungsfunktion in iOS 17.2 ermöglicht es Benutzern, Sprachbarrieren mühelos zu überwinden.

Bevor Sie in die Übersetzungserfahrung eintauchen, ist es wichtig, Ihre Sprachpräferenzen anzupassen. Dies kann mit der Übersetzer-App von Apple erfolgen. Durch die Navigation zum Hauptbildschirm der App können Benutzer ganz einfach durch einfaches Tippen die gewünschte Sprache auswählen.

Sehen wir uns nun an, wie Sie die Übersetzungsfunktion auf Ihrem iPhone aktivieren und effektiv nutzen können:

1. Greifen Sie auf Ihrem iPhone auf die App „Einstellungen“ zu.

2. Suchen Sie die „Aktionsschaltfläche“ und tippen Sie darauf.

3. Wischen Sie zur Option „Übersetzen“ und aktivieren Sie sie.

Wenn die Übersetzungsfunktion aktiviert ist, können Sie jetzt nahtlose mehrsprachige Gespräche führen. Befolgen Sie diese Schritte, um das Potenzial dieses bemerkenswerten Tools auszuschöpfen:

1. Halten Sie die Aktionstaste auf Ihrem iPhone gedrückt.

2. Beginnen Sie, in Ihrer bevorzugten Sprache zu sprechen.

3. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, um längere Sprache aufzunehmen.

4. Ihr iPhone transkribiert Ihre Rede und zeigt sie im Dynamic Island an.

5. Direkt unter der Transkription finden Sie die Übersetzung in der von Ihnen gewählten Sprache.

6. Die Übersetzung wird automatisch vorgelesen, sodass Sie sie mühelos verstehen können.

7. Sie können die Übersetzung jederzeit erneut abspielen, indem Sie auf die Wiedergabeschaltfläche daneben tippen.

Mit dieser bahnbrechenden Übersetzungsfunktion ist die Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg kein Hindernis mehr. Apples Engagement für die Verbesserung des Benutzererlebnisses hat neue Möglichkeiten für eine effektive globale Interaktion eröffnet. Nutzen Sie dieses innovative Tool und erweitern Sie noch heute Ihren Kommunikationshorizont!