Der TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: Eine einzigartige Zusammenarbeit

By

Die Zusammenarbeit zwischen TAG Heuer und Porsche hat zur Entwicklung der innovativen Uhr TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche geführt. Diese Chronographenuhr basiert auf dem „Glasbox“-Design von TAG Heuer und verfügt über ein 42 mm x 14.9 mm großes Gehäuse mit einem gewölbten Saphirglas, das aus jedem Blickwinkel eine gute Lesbarkeit ermöglicht. Die Uhr ist in 18-karätigem Roségold mit beigem Zifferblatt oder in Stahl mit versilbertem Zifferblatt erhältlich, beide mit rhodinierten Stunden- und Minutenzeigern.

Was diese Uhr auszeichnet, ist ihr einzigartiges Uhrwerk TH20-08. Das Uhrwerk treibt den Chronographenzeiger an, der wie der Tachometer eines Autos beschleunigt. Beim Starten des Chronographen legt der Zeiger in 9.1 Sekunden schnell ein Drittel des Zifferblatts zurück. Während es jedoch weiter um das Zifferblatt kreist, wird es allmählich langsamer, bis es die Spitze erreicht, und beginnt dann wieder mit hoher Geschwindigkeit. Diese Funktion bietet ein visuell dynamisches und ansprechendes Erlebnis.

TAG Heuer hat seine „Glasbox“-Carreras-Linie um verschiedene Modelle erweitert, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Der Carrera Chronosprint x Porsche bietet eine weitere faszinierende Option für Uhrenliebhaber und Fans der legendären Automarke. Das einzigartige Uhrwerk und die Zusammenarbeit mit Porsche machen die Uhr zu einem herausragenden Modell auf dem Markt.

Der Preis der TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche beträgt 9,000 CHF für die Stahlversion und 23,000 CHF für die Roségoldversion. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für die Kreativität und Innovation, die sowohl TAG Heuer als auch Porsche einbringen.

Quellen:

- TAG Heuer

– Porsche