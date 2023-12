Intel stellt neue Core-Ultra-Chips mit verbesserter Grafikleistung vor

By

Intel hat kürzlich seine neueste Core-Ultra-Serie von Laptop-Chips vorgestellt, die über eine neue Chiplet-Architektur und eine deutliche Verbesserung der grafischen Fähigkeiten seiner integrierten GPUs verfügen. Die neue Meteor-Lake-Grafikkachel in diesen Chips umfasst bis zu acht neue Xe-LPG-Kerne und liegt damit auf Augenhöhe mit der 780M iGPU von AMD. Intel behauptet, dass seine neuen integrierten GPUs einen durchschnittlichen Bildratenvorsprung von 10 % gegenüber der besten iGPU von AMD bieten, wodurch sie für 1080p-Gaming geeignet sind.

Um eine optimale Gaming-Leistung zu gewährleisten, hat Intel die Treiber für seine diskreten und integrierten Arc-Grafikkarten vereinheitlicht. Diese einheitlichen Treiber haben in früheren Updates zu erheblichen Leistungsverbesserungen der Arc-GPUs von Intel geführt, wobei die Bildraten um bis zu 119 % und die Halo-Leistung um bis zu 750 % gesteigert wurden. Daher ist es für Benutzer der integrierten GPUs von Intel von entscheidender Bedeutung, über die neuesten Treiberaktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben.

In der Vergangenheit war die Aktualisierung von Treibern für integrierte GPUs auf Laptops aufgrund der von Laptop-Herstellern auferlegten Einschränkungen eine Herausforderung. Allerdings hat Intel einen „freigeschalteten“ generischen Treiber eingeführt, der es Benutzern ermöglicht, ihre iGPU-Treiber unabhängig zu aktualisieren. Dieser Treiber enthält alle Basis-Performance- und Game-Day-One-Patches. Während einige OEM-spezifische Funktionen mit dem generischen Treiber möglicherweise nicht verfügbar sind, wie z. B. der „Ausdauermodus“, der die Bildraten bei 30 fps im Akkubetrieb sperrt, können Benutzer dennoch von den Treiberaktualisierungen und Hotfixes von Intel profitieren.

Um den Update-Prozess zu verbessern, arbeitet Intel daran, die OEM-Validierungsphase zu beschleunigen und sicherzustellen, dass Benutzer Updates in Echtzeit erhalten können. Während das Ziel darin besteht, den Update-Prozess vollständig zu automatisieren, erkennt Intel an, dass Kooperationen mit OEMs erforderlich sind, um eine Komplettlösung für Notebook-Benutzer bereitzustellen. In der Zwischenzeit bietet der freigeschaltete Treiber von Intel eine Alternative für Benutzer, die die neuesten Treiberverbesserungen für die integrierten GPUs von Intel nutzen möchten.