Die neuen Core-Ultra-Chips von Intel bieten eine verbesserte Laptop-Grafikleistung

Intel hat kürzlich seine Laptop-Chips der Core-Ultra-Serie vorgestellt, die über eine Chiplet-Architektur und eine deutliche Verbesserung der Grafikleistung verfügen. Die in diesen Chips enthaltene neue Meteor-Lake-Grafikkachel verfügt über bis zu acht neue Xe-LPG-Kerne, die mit AMDs 780M iGPU im Ryzen 7 7840U vergleichbar sind. Tatsächlich behauptet Intel einen durchschnittlichen Bildratenvorteil von 10 % gegenüber der iGPU von AMD, was es zur idealen Wahl für 1080p-Gaming auf dünnen und leichten Laptops macht.

Um sicherzustellen, dass Benutzer das Potenzial dieser neuen Chips maximieren können, hat Intel Anstrengungen unternommen, sowohl seine diskreten als auch seine integrierten Arc-Grafiktreiber zu vereinheitlichen. Das bedeutet, dass alle Leistungssteigerungen der Arc-A750- und A770-GPUs auch auf den integrierten GPUs von Laptops verfügbar sein werden, die mit den neuen Core-Ultra-Chips ausgestattet sind.

Traditionell war die Aktualisierung von GPU-Treibern auf Laptops aufgrund der von Laptop-Herstellern auferlegten Einschränkungen eine Herausforderung. Intel hat jedoch Schritte unternommen, um dieses Problem zu beheben, indem es einen „freigeschalteten“ generischen Treiber bereitgestellt hat, den Benutzer selbst herunterladen und installieren können. Dieser Treiber enthält alle wesentlichen Leistungsverbesserungen und Patches für den ersten Spieltag.

Obwohl dieser generische Treiber keine OEM-Anpassungen wie bestimmte Modi oder Tasten aufweist, können Benutzer mit den neuesten Treiberaktualisierungen und -vorteilen auf dem Laufenden bleiben. Wenn Benutzer jedoch ihre OEM-Treiber mit der generischen Option überschreiben, verlieren sie möglicherweise den Zugriff auf bestimmte OEM-spezifische Funktionen, wie z. B. den „Ausdauermodus“, der die Akkulaufzeit optimieren soll.

Intel erkennt an, dass das ultimative Ziel darin besteht, automatische Updates für GPU-Treiber bereitzustellen, die sich nahtlos in OEM-Konfigurationen integrieren lassen. In der Zwischenzeit arbeitet das Unternehmen an der Optimierung des OEM-Validierungsprozesses, um eine schnellere Einführung von Treiberaktualisierungen sicherzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit OEMs möchte Intel den Benutzern Echtzeit-Support bieten und ihnen ermöglichen, das Beste aus ihren Core Ultra-Laptops herauszuholen.