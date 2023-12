Intel stellt neue Core-Ultra-Prozessoren für Laptops vor

By

Intel hat während seines jüngsten AI Everywhere-Events seine neueste CPU-Generation, die Core Ultra-Prozessoren, angekündigt. Diese Prozessoren werden Teil der Meteor-Lake-Reihe sein und sollen eine bessere Energieeffizienz und Leistung bieten. Der Core Ultra 7 165H-Chip beispielsweise weist im Vergleich zu Konkurrenten wie AMD Ryzen und Qualcomm Snapdragon eine um 11 % verbesserte Multi-Threading-Leistung auf. Außerdem verbraucht er 25 % weniger Strom als frühere Intel-Prozessoren und bis zu 79 % weniger Strom als AMDs Ryzen.

Die neuen CPUs werden mit einer neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) ausgestattet sein, die eine KI-Beschleunigung mit geringem Stromverbrauch und die Entlastung von CPU-/GPU-Aufgaben ermöglicht. Diese Integration ermöglicht eine effizientere Ausführung von KI-Modellen im Vergleich zu Intels vorheriger Chipgeneration. Der Flaggschiff-Prozessor, der Core Ultra 9 185H, verfügt über 16 Kerne und 22 Threads, mit sechs Performance-Kernen, acht effizienten Kernen und zwei Low-Power-Kernen. Es enthält außerdem eine integrierte Arc-GPU mit acht Xe-Kernen, die für mehr Leistung und Unterstützung für Intels XeSS-Upscaling-Technologie und Raytracing sorgt.

Obwohl der Core Ultra 9 185H-Prozessor erst 2024 verfügbar sein wird, gibt es in der Meteor Lake-Reihe mehrere andere Optionen, die jetzt auf den Markt kommen. Viele Laptop-Hersteller, darunter MSI, Asus, Lenovo und Acer, haben die neuen Core-Ultra-Prozessoren bereits in ihre Geräte übernommen. MSI bringt den High-End-Laptop Prestige 16 AI Studio auf den Markt, während Asus den Zenbook 14 OLED-Laptop vorstellt. Lenovo hat drei Laptops vorgestellt, darunter das ThinkPad X1 Carbon und das IdeaPad Pro 5i, und Acer bringt das Swift Go 14 und das Predator Triton Neo 16 auf den Markt.

Insgesamt wird erwartet, dass die neuen Core-Ultra-Prozessoren die Leistung, Energieeffizienz und KI-Fähigkeiten von Laptops verbessern und den Benutzern ein besseres Computererlebnis bieten. Da immer mehr Laptop-Modelle diese Prozessoren verwenden, können Verbraucher mit einer breiten Palette an Optionen auf dem Markt rechnen.