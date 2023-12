Intel bringt bahnbrechenden KI-Chip auf den Markt und erweitert sein Prozessorangebot

By

Intel hat mit seinen neuesten Enthüllungen erhebliche Fortschritte in der Computerchip-Branche gemacht. Das Unternehmen stellte Gaudi3 vor, einen innovativen Chip, der speziell für generative KI-Software entwickelt wurde. Diese Ankündigung stellt Intel in direkte Konkurrenz zu den Konkurrenten Nvidia und AMD, die derzeit den Markt für KI-basierte Modelle dominieren.

Die Veröffentlichung von Gaudi3 ist für nächstes Jahr geplant und zielt darauf ab, leistungsstarke Funktionen für KI-Anwendungen bereitzustellen. Intels Schritt steht im Einklang mit der steigenden Nachfrage nach KI-Chips, die große und stromintensive KI-Modelle wie ChatGPT von OpenAI unterstützen können. Derzeit haben Nvidia-GPUs diesen Markt fest im Griff, was zu einem erheblichen Anstieg des Aktienwerts des Unternehmens führte. Allerdings ist Intel zusammen mit anderen wichtigen Playern wie AMD entschlossen, die Dominanz von Nvidia herauszufordern.

Obwohl Details zu Gaudi3 noch spärlich sind, wird erwartet, dass er mit dem beliebten H100-Chip von Nvidia und dem kommenden MI300X von AMD konkurrieren kann, der 2024 an Kunden ausgeliefert werden soll. Die Übernahme des Chipentwicklers Habana Labs durch Intel im Jahr 2019 hat bei der Entwicklung von eine entscheidende Rolle gespielt Gaudi-Chips, die Intels Engagement für die Weiterentwicklung von KI-Technologien unterstreichen.

Pat Gelsinger, CEO von Intel, zeigte sich begeistert von generativer KI und kündigte Intels Überzeugung an, dass KI-gestützte Computer im kommenden Jahr im Rampenlicht stehen werden. Neben Gaudi3 stellte Intel auch Core-Ultra-Chips vor, die speziell für Windows-Laptops und -PCs entwickelt wurden, sowie die Xeon-Serverchips der fünften Generation. Diese Prozessoren enthalten spezielle KI-Komponenten, sogenannte NPUs, die eine schnellere Ausführung von KI-Programmen ermöglichen.

Die Veröffentlichung der Core-Ultra-Chips steht im Einklang mit dem Branchentrend der Prozessorhersteller, darunter Intels Konkurrenten AMD und Qualcomm, die ihre Produktlinien umstellen, um der wachsenden Nachfrage nach KI-Chips gerecht zu werden. Während Core Ultra möglicherweise nicht die gleiche Rechenleistung wie Nvidias Chips für Offline-KI-Anwendungen hat, erweist es sich als fähig, kleinere Aufgaben zu bewältigen. Intels Chips ermöglichen beispielsweise die Hintergrundunschärfefunktion von Zoom. Darüber hinaus verbessert der in diesen Chips verwendete 7-Nanometer-Fertigungsprozess die Energieeffizienz im Vergleich zu früheren Modellen.

Darüber hinaus bieten die Core Ultra-Chips erweiterte Gaming-Funktionen und eine verbesserte Grafikleistung, was zu einem 40 % schnelleren Betrieb von Anwendungen wie Adobe Premier führt. Diese Chips wurden in Laptops eingeführt, die heute im Handel erhältlich sind.

Darüber hinaus stellte Intel seine Xeon-Prozessoren der fünften Generation vor, die in großem Umfang von großen Unternehmen, darunter auch Cloud-Computing-Unternehmen, eingesetzt werden. Obwohl keine Preisdetails bekannt gegeben wurden, erzielten frühere Xeon-Prozessoren Preise in Höhe von mehreren Tausend Dollar. Xeon-Prozessoren werden häufig mit Nvidia-GPUs gepaart, um generative KI-Modelle zu trainieren und bereitzustellen. Die neuesten Xeon-Prozessoren zeichnen sich insbesondere durch Inferenzaufgaben aus, die weniger Strom erfordern.

Die jüngsten Ankündigungen von Intel verdeutlichen das Engagement des Unternehmens, die Grenzen der KI-Chiptechnologie zu erweitern. Mit Gaudi3 und der erweiterten Palette an Core-Ultra- und Xeon-Prozessoren will Intel seinen Anteil am sich schnell entwickelnden KI-Markt erobern.