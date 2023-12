Intel stellt Chips der nächsten Generation für KI-Software, Laptops und Server vor

Intel, ein führendes Technologieunternehmen, hat kürzlich die Einführung seiner neuen Computerchips angekündigt und damit sein Engagement für Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Laptop-Leistung und Serverfunktionen unter Beweis gestellt. Eines der herausragenden Merkmale ist der Gaudi3-Chip, der speziell für generative KI-Software entwickelt wurde. Gaudi3 wird nächstes Jahr auf den Markt kommen und eine direkte Konkurrenz zu den Konkurrenzangeboten von Nvidia und AMD darstellen, beides Branchenführer im Bereich KI-Computing.

Traditionell waren Nvidia-GPUs die bevorzugte Wahl für die Ausführung von KI-Modellen wie ChatGPT von OpenAI. Diese Dominanz hat zu einem erheblichen Wachstum der Nvidia-Aktie geführt, während Intel aufgeholt hat. Um Nvidias Vormachtstellung herauszufordern, haben Unternehmen wie AMD und nun auch Intel ihre eigenen Chips auf den Markt gebracht, die darauf zugeschnitten sind, KI-Unternehmen vom derzeitigen Marktführer abzuwerben.

Gaudi3 wird in direkter Konkurrenz zu Nvidias H100 stehen, einer beliebten Wahl bei Unternehmen, die enorme Rechenleistung für KI-Anwendungen benötigen. Intels Chip wird auch Konkurrenz durch den kommenden MI300X-Chip von AMD bekommen, der voraussichtlich 2024 für Kunden verfügbar sein wird. Während Intel nur begrenzte Details zu Gaudi3 bekannt gab, unterstrich die Enthüllungsveranstaltung in New York die Entschlossenheit des Unternehmens, sich in den kommenden Jahren auf KI-Anwendungen zu konzentrieren.

Parallel zu dieser Ankündigung stellte Intel auch die Core-Ultra-Chips für Windows-Laptops und -PCs sowie die fünfte Generation der Xeon-Serverchips vor. Diese Chips enthalten spezielle KI-Teile, sogenannte NPUs, und ermöglichen eine schnellere Ausführung von KI-Programmen. Dieser Schritt ist ein Hinweis auf einen breiteren Trend bei Prozessorherstellern, darunter wichtige Konkurrenten wie AMD und Qualcomm, die ihre Produktlinien auf die steigende Nachfrage nach KI-Modellen ausrichten.

Die Core-Ultra-Chips sind zwar nicht so leistungsstark wie die GPUs von Nvidia für die Ausführung komplexer KI-Modelle, zeichnen sich aber bei der Bewältigung kleinerer Aufgaben aus. Intel hat beispielsweise die Effizienz seiner Chips bei der Verarbeitung der Hintergrundunschärfefunktion von Zoom hervorgehoben. Die Core-Ultra-Chips nutzen den 7-Nanometer-Prozess von Intel, der die Energieeffizienz im Vergleich zu früheren Iterationen deutlich steigert. Darüber hinaus zeichnen sich die neuen Chips durch verbesserte Gaming-Fähigkeiten und Grafikleistung aus, was zu schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeiten für Software wie Adobe Premier führt.

Schließlich sollen Intels Xeon-Prozessoren der fünften Generation Server in großen Organisationen und Cloud-Unternehmen mit Strom versorgen. Diese Prozessoren, üblicherweise gepaart mit Nvidia-GPUs, werden für das Training und den Einsatz generativer KI verwendet. Mit einem Fokus auf Inferenz optimieren die Xeon-Prozessoren den Stromverbrauch während der KI-Modellbereitstellung und bieten so eine energieeffiziente Lösung.

Mit der Einführung dieser hochmodernen Chips durch Intel wird sich der Wettbewerb im KI-Computing-Bereich verschärfen, was den Verbrauchern eine größere Auswahl an Optionen für ihre Computeranforderungen bietet.