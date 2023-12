Intel bringt neue KI-Chips auf den Markt und konkurriert mit Nvidia und AMD

By

Intel hat die Veröffentlichung seiner neuesten Computerchips angekündigt, darunter Gaudi3, ein Chip für künstliche Intelligenz, der speziell für generative KI-Software entwickelt wurde. Gaudi3 soll nächstes Jahr auf den Markt kommen und mit ähnlichen Chips der Konkurrenten Nvidia und AMD konkurrieren, die derzeit den Markt für die Stromversorgung großer KI-Modelle dominieren. Diese Modelle, wie ChatGPT von OpenAI, laufen überwiegend auf Nvidia-GPUs in der Cloud und tragen zum erheblichen Aktienwachstum von Nvidia in diesem Jahr bei. Um die Marktbeherrschung von Nvidia herauszufordern, hat Intel zusammen mit AMD Chips eingeführt, die darauf abzielen, KI-Unternehmen von Nvidias Hochburg abzuziehen.

Während spezifische Details rar sind, wird erwartet, dass Gaudi3 direkt mit Nvidias H100 und AMDs kommendem MI300X konkurriert, die beide beliebte Optionen bei Unternehmen sind, die groß angelegte KI-Anwendungen einsetzen. Intel entwickelt Gaudi-Chips seit der Übernahme des Chipentwicklers Habana Labs im Jahr 2019. Intel-CEO Pat Gelsinger zeigte sich während der Auftaktveranstaltung in New York optimistisch über die Zukunft der generativen KI und erklärte, dass der KI-PC der „Star der Show“ sein werde das kommende Jahr. Ergänzend dazu stellte Intel auch seine Core-Ultra-Prozessoren vor, die für Windows-Laptops und -PCs konzipiert sind. Diese Prozessoren enthalten spezielle KI-Komponenten, sogenannte NPUs, und ermöglichen so eine schnellere Ausführung von KI-Programmen.

Die Einführung der Core-Ultra-Chips steht im Einklang mit dem breiteren Trend traditioneller Prozessorhersteller wie Intel, AMD und Qualcomm, ihre Produktlinien anzupassen, um der wachsenden Nachfrage nach KI-Modellen gerecht zu werden. Während die Core-Ultra-Chips möglicherweise nicht über die gleiche Rechenleistung wie die GPUs von Nvidia für Offline-KI-Anwendungen wie ChatGPT verfügen, zeichnen sie sich bei der Bewältigung kleinerer Aufgaben aus. Darüber hinaus unterstreicht Intels neuer 7-Nanometer-Prozess, der in den Core-Ultra-Chips zum Einsatz kommt, das Engagement des Unternehmens, bis 2026 bei der Chipherstellung mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gleichzuziehen.

Darüber hinaus bieten die Core Ultra-Chips erweiterte Gaming-Funktionen und eine verbesserte Grafikleistung, was zu einer schnelleren Programmausführung für Anwendungen wie Adobe Premier führt. Diese Chips wurden bereits in im Handel erhältlichen Laptops eingeführt. Schließlich kündigte Intel die Veröffentlichung seiner Xeon-Serverchips der fünften Generation an, die sich ideal für große Organisationen und Cloud-Unternehmen eignen. Diese Prozessoren, oft gepaart mit Nvidia-GPUs, werden häufig zum Trainieren und Bereitstellen generativer KI-Modelle verwendet. Der neueste Xeon-Prozessor eignet sich besonders gut für Inferenz, den weniger stromintensiven Prozess der Bereitstellung eines KI-Modells. Obwohl Intel keine Preisdetails bekannt gegeben hat, lagen die Preise für frühere Xeon-Prozessoren im Tausenderbereich.