Intel veröffentlicht Grafiktreiber-Update für Starfield-Spieler

Intel hat einen neuen Grafiktreiber, Version 31.0.101.4672, herausgebracht, der speziell für Benutzer seiner Arc A-Series- und Iris Xe-GPUs entwickelt wurde, die das mit Spannung erwartete Spiel Starfield spielen. Dieses Update behebt mehrere Probleme, auf die Spieler gestoßen sind, darunter schnellere Ladezeiten, verbesserte Stabilität und weniger visuelle Artefakte.

Beim Start von Starfield im Early Access waren Besitzer von Intel Arc-Grafikkarten mit zahlreichen Störungen und Bugs konfrontiert, die ihr Spielerlebnis beeinträchtigten. Einige dieser Probleme machten sich besonders bemerkbar, etwa, dass das Spiel nicht startete oder kurz nach dem Start abstürzte. Zuvor war es überraschend, dass Intel für diesen mit Spannung erwarteten Titel keinen spielbereiten Treiber parat hatte, wenn man die Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung aktualisierter Treiber und Optimierungen bedenkt.

Allerdings wurde vor ein paar Tagen ein Beta-Treiber-Update veröffentlicht, das es Arc-GPU-Benutzern ermöglicht, endlich in das Spiel einzutauchen, wenn auch in der frühen Zugriffsphase. Intel hat bestätigt, dass dieser Beta-Treiber einer weiteren Verfeinerung und Abstimmung unterzogen wird, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Der neueste Grafiktreiber, 31.0.101.4672 WHQL, behebt mehrere spezifische Probleme im Zusammenhang mit Starfield, darunter eine deutliche Reduzierung der Spielladezeiten, Stabilitätsverbesserungen und Korrekturen für Texturbeschädigungen und Szenenflimmern.

Trotz dieser Korrekturen gibt es immer noch bekannte Probleme im Spiel, an denen Intel aktiv arbeitet, wie z. B. Anwendungsinstabilität in bestimmten Bereichen, Texturflackern bei Lichtquellen und niedrige Texturdetails bei bestimmten Objekten. Intel befasst sich auch mit Problemen mit anderen Softwaretiteln, darunter Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI und Adobe After Effects.

Darüber hinaus untersucht Intel unerklärliche Steigerungen der Lüftergeschwindigkeit bei Arc-GPUs. Für die beste Stabilität sollten Spieler weiterhin die hohen Voreinstellungen oder niedrigere Einstellungen wählen.

Eine umfassende Analyse der Leistung von Starfield auf verschiedenen Grafikkarten, die von 2017 bis heute auf den Markt kamen, finden Sie in unserem Leitfaden zur Starfield-PC-Leistung.

