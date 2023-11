Insta360 Ace-Kameras: Eine neue Generation von Action-Kameras

Insta360 hat kürzlich seine neueste Reihe von Actionkameras, die Ace-Serie, herausgebracht, die aufregende neue Funktionen für Vlogger und Abenteuerbegeisterte gleichermaßen bietet. Diese von der beliebten GoPro Hero-Serie inspirierten Kameras sind mit einem einzigartigen Flip-Screen ausgestattet, der das Auswählen von Bildausschnitten und das Aufzeichnen von Vlogs einfacher als je zuvor macht. Die Ace-Serie ist in zwei Modellen erhältlich: der regulären Ace-Kamera ab 379.99 $ und der Flaggschiff-Ace Pro-Version für 449.99 $, ausgestattet mit Leica-Optik und außergewöhnlicher Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Die standardmäßige Ace-Kamera verfügt über einen 1/2-Zoll-Bildsensor und ermöglicht so die Aufnahme in hochwertigem 6K mit 30 Bildern pro Sekunde. Beide Modelle können unglaubliches 4K-Filmmaterial mit einer hohen Geschwindigkeit von 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen und atemberaubende 48-MP-Fotos aufnehmen. Mit den neuen Fünf-Nanometer-KI-Chips der Ace-Kameras verbessern Funktionen wie PureVideo die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, indem sie Aufnahmen in Echtzeit entrauschen, was zu klaren und gestochen scharfen Videos führt.

Was die Ace-Kameras auszeichnet, ist ihr innovativer Klappbildschirm. Im Gegensatz zu den kleinen Frontbildschirmen anderer Actionkameras verfügt die Ace-Serie über einen großen 2.4-Zoll-Touchscreen auf der Rückseite, der für eine bessere Sicht während der Aufnahme nach oben geklappt werden kann. Diese Funktion hilft nicht nur beim präzisen Bildausschnitt, sondern reagiert auch auf Handgesten, was eine freihändige Aufnahme ermöglicht und sich perfekt für die Aufnahme von TikTok-Tanzdarbietungen eignet.

Darüber hinaus bieten die Ace-Kameras eine Reihe praktischer Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern. Benutzer können Videoaufnahmen anhalten, ohne den Clip zu unterbrechen, aktive Aufnahmen mit einem einzigen Tastendruck abbrechen und das Seitenverhältnis nach der Aufnahme ändern, um mehr Flexibilität bei der Videobearbeitung zu erreichen. Der AI-Highlights-Assistent spart Zeit, indem er Action-Aufnahmen aus großen Videoaufzeichnungen automatisch identifiziert und ausschneidet, und die AI Warp-Funktion generiert benutzerdefinierte Effekte basierend auf Eingabeaufforderungen.

Ebenso beeindruckend sind die Anschlussmöglichkeiten der Ace-Kameras. Sie können nahtlos mit Apple Watches und Garmin-Geräten verbunden werden und ermöglichen die Einblendung von GPS-Daten wie Höhe und Geschwindigkeit in Videoaufzeichnungen. Diese Funktion ist besonders nützlich für Outdoor-Enthusiasten, die ihre Abenteuer mit genauen Daten dokumentieren und die Kamera vom Handgelenk aus steuern möchten.

Mit ihrem wasserdichten Design eignen sich die Ace-Kameras perfekt für die Erfassung von Unterwassermomenten und können ohne zusätzliches Zubehör bis zu 33 Fuß tief eintauchen. Für extremere Unterwasseraktivitäten können Benutzer mit einem Dive Case-Zubehör bis zu 196 Fuß tief tauchen. Die internen Akkus der Kameras bieten eine Aufnahmezeit von 100 Minuten in 4K30 mit Active HDR und können mit einem Power-Delivery-Ladegerät in nur 80 Minuten auf 22 % aufgeladen werden.

Insta360 ist für seine innovativen 360-Grad-Kameras wie die X3 und die One RS bekannt. Mit der Ace-Serie schlägt das Unternehmen jedoch eine neue Richtung ein, indem es benutzerfreundlichere und vielseitigere Action-Kameras entwickelt, die ein breiteres Publikum ansprechen.

FAQ

1. In welcher Preisspanne liegen die Insta360 Ace-Kameras?

Die Insta360 Ace-Kameras kosten 379.99 $ für das reguläre Modell und 449.99 $ für die Ace Pro-Version.

2. Können die Ace-Kameras hochauflösende Videos aufnehmen?

Ja, sowohl die reguläre Ace-Kamera als auch die Ace Pro-Version können 4K-Videos aufnehmen. Die Ace-Kamera unterstützt eine Auflösung von bis zu 6K bei 30 Bildern pro Sekunde, während die Ace Pro eine Auflösung von bis zu 8K bei 24 Bildern pro Sekunde erreichen kann.

3. Was sind die herausragenden Merkmale der Ace-Kameras?

Zu den herausragenden Funktionen der Ace-Kameras gehören der Flip-Screen für einfaches Vlogging, KI-gestützte Videoverbesserungen, Handgestensteuerung und Konnektivität mit Apple Watches und Garmin-Geräten für GPS-Daten-Overlays.

4. Sind die Ace-Kameras wasserdicht?

Ja, die Ace-Kameras verfügen über ein wasserdichtes Design, das es ermöglicht, sie bis zu einer Tiefe von 33 Fuß unter Wasser zu halten. Mit einem Dive Case-Zubehör können sie Tiefen von bis zu 196 Fuß standhalten.

5. Wo kann ich die Insta360 Ace-Kameras kaufen?

Die Insta360 Ace-Kameras können auf der offiziellen Insta360-Website (insta360.com) und bei Amazon erworben werden.