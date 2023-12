Neues Infinix Hot 40i: Ein preisgünstiges Telefon mit NFC-Konnektivität

By

Das Infinix Hot 40i, ein preisgünstiges Smartphone, wurde in Saudi-Arabien eingeführt. Dieses neueste Angebot von Infinix verfügt über NFC-Konnektivität und ist in zwei Speichervarianten erhältlich. Obwohl das Telefon auf der offiziellen Website noch nicht gelistet ist, kann es bereits auf beliebten E-Commerce-Plattformen wie Amazon und Noon erworben werden.

Das Infinix Hot 40i wird von einem MediaTek Helio G88 SoC angetrieben, begleitet von bis zu 16 GB RAM. Diese Kombination sorgt für reibungslose Leistung und effizientes Multitasking. Was die Kamera betrifft, verfügt das Telefon über eine 50-Megapixel-Doppelkamera auf der Rückseite und eine 32-Megapixel-Frontkamera für die Aufnahme atemberaubender Selfies.

In Bezug auf Preis und Verfügbarkeit wird das Infinix Hot 40i in zwei Varianten angeboten – 4 GB RAM + 128 GB Speicher und 8 GB RAM + 256 GB Speicher, zum Preis von 375 SAR (ca. 8,300 Rupien) bzw. 465 SAR (ca. 10,300 Rupien). Es ist in vier attraktiven Farboptionen erhältlich – Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green und Starlit Black.

Das Infinix Hot 40i verfügt über ein 6.56-Zoll-HD+-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, das eine flüssige Darstellung und ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Es läuft standardmäßig auf dem neuesten Android 13 und bietet eine moderne und anpassbare Benutzeroberfläche.

Damit Sie den ganzen Tag durchhalten können, ist das Hot 40i mit einem 5,000-mAh-Akku ausgestattet, der kabelgebundenes Laden mit 18 W unterstützt. Für zusätzliche Sicherheit verfügt das Telefon außerdem über einen seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor, der sich auf dem Netzschalter befindet.

Dank der NFC-Konnektivität können Benutzer mit dem Infinix Hot 40i Funktionen wie kontaktloses Bezahlen über beliebte Zahlungs-Apps wie Google Pay und Apple Pay nutzen. NFC ermöglicht die kontaktlose Datenübertragung über kurze Distanzen und ist damit eine praktische Funktion für den täglichen Gebrauch.

FAQ:

F: Wo kann ich das Infinix Hot 40i kaufen?

A: Das Infinix Hot 40i ist derzeit bei Amazon und Noon erhältlich.

F: Welche Speichervarianten sind für den Infinix Hot 40i verfügbar?

A: Das Infinix Hot 40i ist in zwei Speichervarianten erhältlich – 4 GB RAM + 128 GB Speicher und 8 GB RAM + 256 GB Speicher.

F: Unterstützt das Infinix Hot 40i NFC-Konnektivität?

A: Ja, das Infinix Hot 40i unterstützt NFC-Konnektivität und ermöglicht so kontaktlose Datenübertragung und kontaktloses Bezahlen.

F: Was kostet das Infinix Hot 40i?

A: Der Infinix Hot 40i kostet 375 SAR (ca. 8,300 Rupien) für die 4-GB-RAM-Variante und 465 SAR (ca. 10,300 Rupien) für die 8-GB-RAM-Variante.

F: Welche Farboptionen sind für das Infinix Hot 40i verfügbar?

A: Das Infinix Hot 40i ist in den Farboptionen Horizon Gold, Palm Blue, Starfall Green und Starlit Black erhältlich.