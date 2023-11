Das neue indische Battle-Royale-Spiel „Indus“ arbeitet mit Fortnite zusammen, um den Indo-Futurismus zu präsentieren

By

Indus, ein von SuperGaming entwickeltes selbst entwickeltes Battle-Royale-Spiel, hat auf der India Game Developer Conference (IGDC) 2023 eine aufregende Ankündigung gemacht. Das Spiel soll auf der beliebten Gaming-Plattform Fortnite Einzug halten und Spielern ein einzigartiges Crossover-Erlebnis bieten. In nur 27 Tagen nutzte ein Zwei-Frauen-Team bei SuperGaming den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) von Epic Games, um diese bahnbrechende Zusammenarbeit zu schaffen.

Das Indus-Erlebnis in Fortnite wird auf PC und macOS verfügbar sein und es den Spielern ermöglichen, in das Gameplay, die Karten, Modi und mehr einzutauchen. Die Idee hinter dieser Zusammenarbeit besteht darin, Spielern die Möglichkeit zu geben, den Indo-Futurismus, ein aufstrebendes Genre, das futuristische Elemente mit indischer Kultur verbindet, in ihrem Lieblingsspiel zu erkunden.

Während sich die mobile Version von Indus auf die Veröffentlichung einer geschlossenen Beta während der bevorstehenden Feiertage vorbereitet, können sich Fortnite-Spieler darauf freuen, Indus im Fortnite Creator-Modus zu erleben. Dieser Modus führt eine einzigartige Gewinnbedingung ein, die sich auf Cosmium konzentriert, eine besondere Ressource im Spiel. Spieler haben die Chance, den Sieg zu erringen, indem sie dieses wertvolle Gut erobern.

Roby John, CEO und Mitbegründer von SuperGaming, brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck, Indiens Kultur und Talent auf einer globalen Bühne zu präsentieren. Da Fortnite weltweit schätzungsweise 220 Millionen monatliche Spieler hat, stellt die Partnerschaft eine fantastische Gelegenheit dar, Indus und Indo-Futurismus einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Durch diese Zusammenarbeit können Spieler Feedback zu verschiedenen Aspekten des Spiels abgeben und so die Richtung von SuperGamings bislang ehrgeizigstem Projekt beeinflussen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Verpflichtung von SuperGaming, seiner Spielergemeinschaft Priorität einzuräumen, wie der Erfolg früherer Titel wie MaskGun und Silly Royale zeigt.

Die Partnerschaft zwischen Indus und Fortnite stellt einen Meilenstein für die indische Spielebranche dar und unterstreicht die wachsende Anerkennung indischer Entwickler auf globaler Ebene. Da die Welt durch Gaming immer vernetzter wird, ebnen Kooperationen wie diese den Weg für vielfältige Narrative und kulturelle Darstellungen innerhalb der Gaming-Community.

Häufigste Fragen

1. Was ist Indus?

Indus ist ein von SuperGaming entwickeltes hausgemachtes Battle-Royale-Spiel, das indische Kultur mit futuristischen Elementen kombiniert und so ein neues Genre namens Indo-Futurismus schafft.

2. Wie hat Indus mit Fortnite zusammengearbeitet?

Ein Zwei-Frauen-Team bei SuperGaming nutzte den Unreal Editor für Fortnite (UEFN) von Epic Games, um das Crossover zwischen Indus und Fortnite zu schaffen.

3. Wie können Spieler Indus in Fortnite erleben?

Das Indus-Erlebnis in Fortnite wird über den Fortnite Creator-Modus auf PC und macOS verfügbar sein, sodass Spieler das Gameplay, die Karten, Modi und mehr von Indus erkunden können.

4. Was ist die Siegbedingung in Indus innerhalb von Fortnite?

Indus führt eine einzigartige Gewinnbedingung ein, die sich auf die Eroberung der In-Game-Ressource namens Cosmium konzentriert. Spieler können den Sieg erringen, indem sie dieses wertvolle Gut erhalten.

5. Welchen Nutzen bringt diese Zusammenarbeit für SuperGaming?

Diese Partnerschaft bietet SuperGaming die Möglichkeit, Indiens Kultur und Talent auf einer globalen Bühne zu präsentieren und den Spielern gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, Feedback zu geben und die Zukunft des Spiels zu gestalten.