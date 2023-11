Neuanfänge bei Humble Games: Eine Umstrukturierung mit Fokus auf Indie-Entwickler

By

Der zu Humble Bundle gehörende Indie-Games-Publisher Humble Games durchlief kürzlich einen Umstrukturierungsprozess, der zu einer Reihe von Personalentlassungen führte. Während die genaue Zahl der Arbeitsplatzverluste nicht bekannt gegeben wird, hat das Unternehmen seine Zusage zum Ausdruck gebracht, trotz der Änderungen weiterhin eng mit Entwicklern zusammenzuarbeiten.

Die Entscheidung zur Umstrukturierung fiel, als Humble Games Trends erlebte, die eine strategische Neuausrichtung erforderten, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen. Dieser Schritt betrifft nicht nur das Unternehmen, da sich verschiedene Unternehmen in unterschiedlichen Branchen anpassen mussten, um die Herausforderungen des vergangenen Jahres zu meistern.

In einer Erklärung erkannte Humble Games die Schwierigkeiten an, mit denen die betroffenen Teammitglieder konfrontiert waren, und betonte ihre wertvollen Beiträge. Das Unternehmen brachte außerdem sein unerschütterliches Engagement für die zukünftige Zusammenarbeit mit talentierten Indie-Entwicklern zum Ausdruck und teilte deren einzigartige Erfahrungen mit Spielern auf der ganzen Welt.

Humble Games ist dafür bekannt, eine vielfältige Auswahl an Titeln auf PC-, Konsolen- und mobilen Plattformen zu veröffentlichen. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören das immersive Supraland von Supra Games, das Taktik-Rollenspiel The Iron Oath von Curious Panda Games und das mit Spannung erwartete Lost Skies von Bossa Studios. Der Herausgeber hat auch mit mobilen Studios für erfolgreiche Veröffentlichungen wie das von der Kritik gefeierte Slay the Spire von Mega Crit Games, Forager von HopFrog und das atmosphärische Crying Suns von Alt Shift zusammengearbeitet.

Während es in der Branche in letzter Zeit mehrere Entlassungen gab, unter anderem bei Amazons Spielesparte, Ubisoft und Hyper Hippo, stellt die Umstrukturierung von Humble Games eine Chance für einen Neuanfang dar. Durch die Konzentration auf die Pflege von Partnerschaften mit talentierten Indie-Entwicklern freut sich das Unternehmen auf eine Zukunft voller innovativer und fesselnder Spielerlebnisse.

F: Wie viele Entlassungen gab es bei Humble Games?

A: Die genaue Zahl der Arbeitsplatzverluste während des Umstrukturierungsprozesses bei Humble Games wird nicht bekannt gegeben.

F: Wird Humble Games trotz der Entlassungen weiterhin mit Entwicklern zusammenarbeiten?

A: Ja, Humble Games hat sein Engagement für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Indie-Entwicklern zum Ausdruck gebracht, um sicherzustellen, dass ihre einzigartigen Erlebnisse Spieler auf der ganzen Welt erreichen.

F: Für welche Plattformen veröffentlicht Humble Games Spiele?

A: Humble Games veröffentlicht Spiele auf PC-, Konsolen- und mobilen Plattformen und bietet ein vielfältiges Spektrum an Spielerlebnissen.