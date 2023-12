Sheriff-Büro des Indian River County überholt Waffen nach unbeabsichtigter Entlassung des Stellvertreters

Ein kürzlicher Vorfall, bei dem eine Schusswaffe unbeabsichtigt abgefeuert wurde, hat das Sheriffbüro des Indian River County dazu veranlasst, die an seine Mitglieder ausgegebenen Waffentypen zu ändern. Deputy Zachary Seldes bereitete sich gerade auf einen Schulungskurs vor, als sich seine Sig P320 in seinem Holster entlud, ihn an der Wade traf und dazu führte, dass eine Kugel in der Nähe seines Knöchels stecken blieb. Dieser Vorfall sowie ein ähnlicher Vorfall in Connecticut veranlassten Sheriff Eric Flowers, Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Waffe zu untersuchen.

Während einer Pressekonferenz äußerte Sheriff Flowers seine Besorgnis über die potenziellen Gefahren der Sig P320. Er zitierte Aufnahmen von dem Vorfall in Connecticut, bei dem die Waffe im Holster abgefeuert wurde, ohne dass sich jemand in der Nähe davon befand, und betonte die große Besorgnis, die dies für ihn und andere Strafverfolgungsbehörden hervorrief. Flowers stellte fest, dass Pasco County, Florida, den Einsatz der Waffe aufgrund ähnlicher Bedenken bereits eingestellt hatte.

Als Reaktion auf diese Vorfälle beschloss das Sheriffbüro des Indian River County, auf die FN 509 als neue Standardfeuerwaffe umzusteigen. Auch die Polizei von Los Angeles verwendet dieses Modell. Alle Beamten innerhalb der Behörde sind inzwischen dazu übergegangen, die FN 509 zu tragen, wobei Sheriff Flowers seine Zufriedenheit und sein Vertrauen in die neue Waffe zum Ausdruck brachte.

Der Übergang zum FN 509 kostete 136,000 US-Dollar und deckte den Kauf von 370 Waffen und Holstern ab. Sheriff Flowers hofft, dass andere Strafverfolgungsbehörden durch den Austausch ihrer Erfahrungen den Einsatz des Sig P320 noch einmal überdenken, um die damit verbundenen potenziellen Haftungsrisiken zu minimieren.

Stellvertreter Zachary Seldes, der die unbeabsichtigte Entlassung erlitten hat, wird sich voraussichtlich vollständig erholen und seine Patrouillenaufgaben Anfang 2024 wieder aufnehmen. Darüber hinaus reicht er eine Klage gegen SIG Sauer, den Hersteller der Sig P320, ein und schließt sich damit anderen ähnlichen Gerichtsverfahren an Klagen, die gegen das Unternehmen eingereicht wurden.

WPTV hat SIG Sauer um einen Kommentar gebeten, zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels jedoch keine Antwort erhalten.

