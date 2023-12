Neuer Artikel: Benutzer von Samsung-Mobilgeräten werden aufgefordert, die Sicherheit zu aktualisieren

Zusammenfassung: Benutzer von Samsung-Mobiltelefonen wurden vom Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) vor hochriskanten Sicherheitslücken gewarnt. Diese Schwachstellen könnten es Angreifern ermöglichen, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, auf vertrauliche Informationen zuzugreifen und beliebigen Code auf Zielsystemen auszuführen. Betroffen sind die Samsung Mobile Android-Versionen 11, 12, 13 und 14, die eine Bedrohung für eine Vielzahl von Samsung-Geräten darstellen. Um ihre Telefone zu schützen, wird Benutzern empfohlen, Sicherheitsupdates anzuwenden, bei der Verwendung betroffener Geräte Vorsicht walten zu lassen, Apps auf dem neuesten Stand zu halten, bei der Installation von Apps aus vertrauenswürdigen Quellen vorsichtig zu sein und das Klicken auf Links von unbekannten Absendern zu vermeiden.

Benutzer von Samsung-Mobiltelefonen müssen sich einer Warnung des Computer Emergency Response Team of India (CERT-In) bezüglich hochriskanter Sicherheitslücken bewusst sein. Diese Schwachstellen bergen das Potenzial, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, sich unbefugten Zugriff auf vertrauliche Informationen zu verschaffen und willkürlichen Code auf Zielsystemen auszuführen. CERT-In hat kritische Sicherheitsprobleme hervorgehoben, die die Samsung Mobile Android-Versionen 11, 12, 13 und 14 betreffen, und sie aufgrund ihrer potenziellen Auswirkungen und einfachen Ausnutzbarkeit als hochriskant eingestuft.

Die in Samsung-Produkten gefundenen Schwachstellen sind vielfältig und wirken sich auf verschiedene Komponenten des Samsung-Ökosystems aus. Unsachgemäße Zugriffskontrolle in Knox-Funktionen, Ganzzahlüberlauffehler in der Gesichtserkennungssoftware, Autorisierungsprobleme mit der AR-Emoji-App, falsche Behandlung von Fehlern in der Knox-Sicherheitssoftware, mehrere Schwachstellen in Bezug auf Speicherbeschädigung in verschiedenen Systemkomponenten, falsche Überprüfung der Datengröße in der Softsimd-Bibliothek, Unvalidierte Benutzereingaben in der Smart Clip-App und die Übernahme bestimmter App-Interaktionen in Kontakten gehören zu den identifizierten Schwachstellen.

Die erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstellen könnte schwerwiegende Folgen haben, wie z. B. das Auslösen eines Heap-Überlaufs und eines stapelbasierten Pufferüberlaufs, den Zugriff auf die SIM-PIN des Geräts, das Senden von Broadcasts mit erhöhten Berechtigungen, das Lesen von Sandbox-Daten von AR Emoji, das Umgehen der Knox Guard-Sperre und den Zugriff auf beliebige Dateien , Gefährdung sensibler Informationen, Ausführung willkürlichen Codes und Gefährdung des Zielsystems.

Um die mit diesen Sicherheitslücken verbundenen Risiken zu mindern, wird Benutzern von Samsung-Mobiltelefonen dringend empfohlen, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Benutzer sollten die von Samsung über offizielle Sicherheitshinweise bereitgestellten Sicherheitsupdates umgehend anwenden. Durch die regelmäßige Suche nach Updates und deren Installation wird sichergestellt, dass die neuesten Sicherheitspatches angewendet werden. Benutzer sollten auch bei der Verwendung der betroffenen Geräte Vorsicht walten lassen, insbesondere bei der Interaktion mit nicht vertrauenswürdigen Quellen oder unbekannten Anwendungen. Darüber hinaus können Sie sich vor Sicherheitslücken schützen, indem Sie alle Apps auf dem neuesten Stand halten, indem Sie im Google Play Store nach Updates suchen und nur Apps aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. Schließlich sollten Benutzer vermeiden, auf Links in E-Mails oder Nachrichten von unbekannten Absendern zu klicken, um nicht Opfer von Phishing-Websites zu werden, die darauf abzielen, persönliche Daten zu stehlen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien können Benutzer von Samsung-Mobiltelefonen die Sicherheit und den Schutz ihrer Geräte gewährleisten und sich vor potenziellen Bedrohungen und Schwachstellen schützen.